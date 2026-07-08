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V Barcelone zaznamenali najvyššiu teplotu za 112 rokov
Teploty v Barcelone zvyčajne zmierňuje blízkosť mora, no Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do štvrtka.
Autor TASR
Barcelona 8. júla (TASR) – V metropole španielskeho autonómneho regiónu Katalánsko zaznamenali v stredu rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi. Hodnota nameraná na observatóriu Fabra nachádzajúcom sa v kopcovitej západnej časti Barcelony, prekonala doterajší rekord 40 stupňov z júla 2024, uviedla regionálna služba Meteocat. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Na barcelonskom letisku El Prat, ktoré sa nachádza takmer na úrovni hladiny Stredozemného mora, namerala španielska meteorologická služba Aemet teplotu 37,7 stupňa Celzia – najvyššiu od roku 1924.
Teploty v Barcelone zvyčajne zmierňuje blízkosť mora, no Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do štvrtka. Niektoré stanice tento týždeň namerali teplotu vyše 44 °C.
Služba Aemet vydala výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami pre časti Katalánska a Valencie. Oranžová výstraha platí pre rozsiahle oblasti stredného, južného a severovýchodného Španielska vrátane Barcelony.
V júni zasiahla krajinu mimoriadna vlna horúčav, v rámci ktorej zaznamenali najvyššiu priemernú teplotu v tomto mesiaci od roku 1950, a to 28,17 °C. Podľa odhadov Systému denného monitorovania úmrtnosti (MoMo) mohli extrémne teploty zapríčiniť v Španielsku viac než 1000 úmrtí.
Na barcelonskom letisku El Prat, ktoré sa nachádza takmer na úrovni hladiny Stredozemného mora, namerala španielska meteorologická služba Aemet teplotu 37,7 stupňa Celzia – najvyššiu od roku 1924.
Teploty v Barcelone zvyčajne zmierňuje blízkosť mora, no Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do štvrtka. Niektoré stanice tento týždeň namerali teplotu vyše 44 °C.
Služba Aemet vydala výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami pre časti Katalánska a Valencie. Oranžová výstraha platí pre rozsiahle oblasti stredného, južného a severovýchodného Španielska vrátane Barcelony.
V júni zasiahla krajinu mimoriadna vlna horúčav, v rámci ktorej zaznamenali najvyššiu priemernú teplotu v tomto mesiaci od roku 1950, a to 28,17 °C. Podľa odhadov Systému denného monitorovania úmrtnosti (MoMo) mohli extrémne teploty zapríčiniť v Španielsku viac než 1000 úmrtí.