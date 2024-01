V Baškirsku pokračujú protesty po uväznení aktivistu

Moskva 19. januára (TASR) - Vyše 1000 ľudí sa v piatok zhromaždilo v ruskej autonómnej oblasti Baškirsko a pokračovali v sérii protestov, ktoré spustilo odsúdenie a uväznenie miestneho aktivistu Faila Alsynova. Kremeľ tak má nový problém, píše tlačová agentúra AP.



Alsynov sa angažuje proti ťažbe zlata v okolí pohoria Ural. Rovnako sa kriticky vyjadruje voči ruskej invázii na Ukrajine.



Ľudia sa v piatok zišli na hlavnom námestí mesta Ufa, ktoré je metropolou Baškirska, oblasti rozkladajúcej sa medzi riekou Volga a Uralom. Protestujúci tancovali a spievali ľudové pesničky. Polícia najprv nezasahovala, ale neskôr zatkla približne desiatich účastníkov, keď sa už dav v mrazivom počasí preriedil. Uviedli to nezávislé médiá Viorstka a SOTAvision.



Protestujúci skandovali "Hanba!" a pokúšali sa zablokovať policajný autobus vezúci zadržaných ľudí. Ufa má 1,1 milióna obyvateľov a nachádza sa približne 1150 kilometrov východne od Moskvy.



Zhromaždenie sa konalo po stredajších potýčkach davu s políciou v meste Bajmak, kde sa stovky protestujúcich postavili na odpor polícii. Ľudia sa tam totiž zhromaždili po súdnom procese s Alsynovom, ktorého odsúdili za podnecovanie nenávisti na štyri roky väzenia. Polícia použila na rozohnanie davu obušky, slzotvorný plyn a omračujúce granáty. Protestujúci skandovali "Slobodu!" a "Hanbite sa!" a žiadali odstúpenie lídra Baškirska. Z účasti na potýčkach obvinili úrady najmenej 17 ľudí, ktorí dostali tresty väzenia od desiatich do 13 dní.



Tieto nepokoje boli jednou z najväčších hlásených demonštrácií odvtedy, ako Kremeľ poslal vo februári 2022 vojakov na Ukrajinu. Udalosti v Baškirsku teraz zosilnili hrozbu nestability v tejto oblasti so štyrmi miliónmi obyvateľov.



Na otázku, či sa Kremeľ neobáva demonštrácií v Baškirsku, hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov zľahčoval ich význam. "Nesúhlasil by som s formuláciou 'masové nepokoje' a 'masové demonštrácie'. Nie sú tam žiadne masové nepokoje ani masové demonštrácie," povedal Peskov na tlačovej konferencii, hoci hlavná národná kriminálna agentúra spustila vyšetrovanie týchto potýčok, a to práve pre obvinenia z podnecovania masových nepokojov.



Napätie v Baškirsku sa zhoršuje v čase, keď sa Putin uchádza o ďalšie šesťročné funkčné obdobie v marcových prezidentských voľbách.



Domorodí obyvatelia, väčšinou moslimskí Baškirovia, teda turkická etnická skupina, tvoria necelú tretinu obyvateľstva oblasti. Etnických Rusov je približne 38 percent a etnických Tatárov okolo 24 percent, ale žije tam aj niekoľko menších etnických skupín.



Kremľom vymenovaný líder oblasti Radij Chabirov odsúdil protesty. Tvrdí, že skupina "zradcov", z ktorých niektorí žijú v zahraničí, podnecuje ľudí, aby žiadali odtrhnutie oblasti od Ruskej federácie.