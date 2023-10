V Bavorsku a Hesensku sa začali voľby do krajinských parlamentov

Mníchov/Wiesbaden 8. októbra (TASR) - V nemeckých spolkových krajinách Bavorsko a Hesensko sa v nedeľu začalo hlasovanie vo voľbách do krajinských parlamentov. V oboch by podľa prieskumov mohli uspieť opozičná CDU/CSU. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Volebné miestnosti v oboch spolkových krajinách sa otvorili o 8.00 h a hlasovať je možné do 18.00 h. V Hesensku je približne 4,3 milióna oprávnených voličov, v Bavorsku okolo 9,4 milióna.



Tieto voľby sú považované za dôležitú previerku politických postojov v krajine, konštatuje DPA. Dodáva, že v týchto dvoch hospodársky silných spolkových krajinách žije takmer 24 percent obyvateľov Nemecka.



Na základe prieskumov by mohla v Hesensku zvíťaziť Kresťanskodemokratická únia (CDU), ktorá je v tejto spolkovej krajine pri moci v koalícii so stranou Zelených. Premiérom je od mája 2022 Boris Rhein z CDU.



V Bavorsku sa podľa prieskumov očakáva víťazstvo Kresťanskosociálnej únie (CSU), na čele ktorej je súčasný bavorský premiér Markus Söder. CSU, ktorá je v Bavorsku vo vláde od roku 1957, zvíťazila aj krajinských voľbách na jeseň 2018 - hoci so stratou - a vytvorila koalíciu so Slobodnými voličmi (FW).



Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) úradujúceho spolkového kancelára Olafa Scholza prieskumy predpovedajú stratu a krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) by mohla zaznamenať zisky.