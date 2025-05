V Bazileji došlo k stretu propalestínskych demonštrantov s políciou

Bazilej 18. mája (TASR) - Skupina propalestínskych demonštrantov sa v sobotu vo švajčiarskom Bazileji dostala do stretu s miestnou políciou. Demonštranti nesúhlasia s účasťou Izraela v piesňovej súťaže Eurovízia 2025 pre jeho pokračujúcu ofenzívu v Pásme Gazy, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Polícia proti demonštrantom zakročila slzotvorným plynom a do ulíc nasadila aj vodné delo. Podľa švajčiarskej tlačovej agentúry Keystone-ATS potýčku vyvolal zásah polície, ktorá chcela predísť konfliktu medzi protestujúcimi a dvomi mužmi mávajúcimi izraelskými vlajkami.



Demonštranti v Bazileji skandovali pokriky „žiadna hudba pre vrahov“, „stop genocíde“ alebo „spievanie, kým Gaza horí“. Niektorí protestujúci v uliciach pálili izraelské či americké vlajky a odpaľovali zelené a červené dymovnice.



Izraelská bezpečnostná rada pred demonštráciami vydala pre izraelských občanov v Bazileji varovanie a odporučila im „vyhýbať sa konfrontáciám a snažiť sa na verejných priestranstvách o nenápadnosť izraelských identifikátorov“.



Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti v rámci krajín Európskej vysielacej siete (EBU). Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň a o víťazovi rozhodnú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta. Tohtoročné kolo sa koná vo viacúčelovej aréne St. Jakobshalle na predmestí švajčiarskeho Bazileja a Izrael do nej nominoval speváčku Juval Rafaelovú, ktorá prežila teroristický útok na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Po vystúpení Rafaelovej sa dvaja protestujúci v aréne pokúsili dostať cez zábrany na javisko a narušiť priebeh súťaže. Jedného z demonštrantov zastavil člen štábu, ktorého neznámy protestujúci polial farbou. Oboch výtržníkov organizátori odovzdali polícii.