V bazilike na Strahove sa konala zádušná omša za speváčku Evu Pilarovú

Druhý medzinárodný festival tanečnej piesne Zlatá lýra. Pieseň Rekviem v podaní E.Pilarovej skončila na prvom mieste, získala Zlatú bratislavskú lýru, archívne foto. Foto: Archív TASR

Praha 3. júna (TASR) - Okolo 300 ľudí prišlo v stredu do baziliky Nanebovzatia Panny Márie v Prahe na Strahove na dodatočnú rozlúčku s českou speváčkou Evou Pilarovou, ktorá zomrela 14. marca vo veku 80 rokov.Kňaz, ktorý zádušnú omšu viedol, na diaľku pozdravil aj Pilarovej matku, 104-ročnú Františku Bojanovskú; tá sa na obrade osobne nezúčastnila.Pohreb jednej z najvýraznejších hviezd českej populárnej hudby sa konal 18. marca v pražskej štvrti Řepy v kaplnke tamojšieho Domova sv. Karla Boromejského.Vzhľadom na núdzový stav vyhlásený v Česku pre pandémiu infekčnej choroby COVID-19 sa na pohrebe zúčastnilo len 11 speváčkiných najbližších príbuzných.Pilarovej manžel Jan Kolomazník sa preto rozhodol, že po zrušení núdzového stavu usporiada dôstojnejšiu poslednú rozlúčku na zádušnej omši. Tá sa smela v stredu konať za účasti maximálne 300 ľudí. Spravodajský portál Novinky.cz napísal, že väčšina prítomných mala na tvári rúška, aj keď sa to od nich nevyžadovalo.Pilarová získala svoju prvý cenu Zlatý slávik v roku 1964, ďalšie potom dostala v rokoch 1967 a 1971. Celých 12 ročníkov ankety Zlatý slávik, až do roku 1973, ju hlasy fanúšikov držali na niektorom z prvých troch miest.Pilarová - speváčka s výnimočne veľkým hlasovým rozsahom - sa preslávila hitmi ako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a den, Oliver Twist či Láska nebeská. Najslávnejšiu éru zažila v 60. rokoch s divadlom Semafor, keď napríklad s Karlom Gottom naspievala v muzikáli Kdyby tisíc klarinetů duet Dotýkat se hvězd.Pilarová bude pochovaná na ústrednom cintoríne v Brne, známom aj ako "brniansky Slavín" - podobne ako herečka Vlasta Fialová, kapelník Gustav Brom či hokejista Augustin Bubník. Pôvodne mala spočinúť v rodinnej hrobke.