V Bejrúte protestovali proti odvolaniu sudcu vyšetrujúceho výbuch

Bejrút 26. januára (TASR) — Niekoľko desiatok demonštrantov sa vo štvrtok zhromaždilo pred justičným palácom v Bejrúte na proteste proti možnému odvolaniu sudcu Tárika Bitára z vyšetrovania explózie, ktorá v lete 2020 spustošila prístav v libanonskom hlavnom meste, informovala agentúra Reuters.



Agentúra AP doplnila, že niekoľko demonštrantov bolo zranených, keď polícia vytlačila dav spred justičného paláca v Bejrúte, pričom niektorých ľudí zbila obuškami.



Vyšetrujúci sudca Bitár v pondelok oznámil, že po 13-mesačnej prestávke spôsobenej právnymi obštrukciami a politickým tlakom obnovuje vyšetrovanie výbuchu v prístave, ktorý pripravil o život vyše 200 ľudí a spôsobil obrovské materiálne škody.



Generálny prokurátor Ghasán Uwajdát však proti Bitárovmu rozhodnutiu vzniesol námietku s tým, že sudca nemá právomoc obchádzať podané sťažnosti. Aj Uwajdát následne podal na Bitára sťažnosť a v rámci vyšetrovania nariadil prepustenie tých, ktorí boli v prípade zadržaní.



Medzi demonštrantmi, ktorí vo štvrtok prišli pre justičný palác v Bejrúte, boli i príbuzní zabitých pri výbuchu, ako aj poslanci parlamentu, ktorí žiadali, aby Tárik Bitár mohol pokračovať vo vyšetrovaní.



AP uviedla, že vo štvrtok popoludní sa má zísť najvyššia súdna rada (CSM), aby prediskutovala postup vyšetrovania prípadu. Rodiny obetí vyjadrili obavy, že členovia súdnej rady by mohli rozhodnúť o odvolaní sudcu Bitára z prípadu alebo o vymenovaní ďalšieho sudcu.



Bitár v stredu pre agentúru Reuters povedal, že generálny prokurátor Uwajdát "nemá právo" podať sťažnosť alebo prepustiť zadržaných, keďže aj on sám je v súvislosti s prípadom obvinený.



Reuters podotkol, že generálny prokurátor Bitárovi zakázal odcestovať z Libanonu a stíha ho za "uzurpovanie si moci". Tieto skutočnosti zistila z dvoch dokumentov, do ktorých nahliadla.



Tento vývoj v prípade vyšetrovania výbuchu v Bejrúte podľa agentúry Reuters odhalil zákulisie libanonskej justície, ktoré silno podlieha politickým vplyvom, a to vzhľadom na to, že o mnohých nomináciách rozhodujú politici.



Pri výbuchu, ktorý nastal v bejrútskom prístave 4. augusta 2020, zahynulo viac ako 200 ľudí a zničené boli rozsiahle časti libanonského hlavného mesta.



Úrady uviedli, že sa vznietili tony dusičnanu amónneho, používaného ako hnojivo, ktoré boli od roku 2014 — zrejme bez dodržania náležitých bezpečnostných opatrení — uložené v prístavnom sklade.



Vyšetrovanie kauzy sa už roky nachádza na mŕtvom bode. Podľa AP totiž hrozí, že objasnenie tohto prípadu otrasie libanonskou vládnucou elitou, ktorá je "prešpikovaná korupciou" a svojím zlým hospodárením a prispela k tomu, že sa krajina dostala do bezprecedentného hospodárskeho kolapsu.