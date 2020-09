V Bejrúte sa konal koncert na pamiatku obetí výbuchu zo 4. augusta

Bejrút 21. septembra (TASR) - Libanonská metropola Bejrút bola v nedeľu dejiskom koncertu na pamiatku obetí ničivého výbuchu, ktorý sa v prístave tohto mesta odohral 4. augusta. Zahynulo pri ňom viac ako 190 ľudí a ďalšie stovky utrpeli zranenia. Silná tlaková vlna zrovnala so zemou nielen prístav, ale vážne poškodila aj mnoho objektov v okolitých štvrtiach.



Kultúrne podujatie sa konalo v záhradách Sursockovho paláca z 19. storočia, ktorého okná, škridlová strecha, stropy a nábytok boli pri výbuchu tiež zničené.



Koncert, ktorý sa vysielal v televízii a streamoval online, sa začal ódou na mesto od slávnej libanonskej speváčky Fajrúz.



Program koncertu bol zostavený tak, aby zahŕňal príspevky od libanonských umelcov, ako aj vystúpenia asi 250 speváckych zborov z celej krajiny.



Umelecký riaditeľ podujatia Jean-Louis Mainguy podľa agentúry AFP vysvetlil, že hudba je dôležitá pre to, "aby bolo možné smútiť a spomínať" na obete.



Táto akcia sa mala pôvodne konať v prístave, ale presunuli ju pre zlú kvalitu ovzdušia v tejto lokalite libanonskej metropoly.



Organizátori koncertu okrem toho požiadali obyvateľov Bejrútu, aby na pamiatku obetí umiestnili na svoje balkóny či do okien horiace sviečky.



V sobotu večer sa konal online koncert, ktorého cieľom bolo vyzbierať finančnú pomoc pre ľudí postihnutých výbuchom zo 4. augusta.