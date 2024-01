V Bejrúte sa konal pohreb zástupcu šéfa Hamasu Sáliha Árúrího

Bejrút 4. januára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli vo štvrtok do ulíc libanonskej metropoly Bejrút, aby sa zúčastnili na pohrebe zástupcu šéfa militantného palestínskeho hnutia Hamas Sáliha Árúrího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Árúrí zomrel začiatkom tohto týždňa pri útoku na obytnú budovu v Bejrúte. Útok pripisujú Izraelu, ktorý vedie v Pásme Gazy s Hamasom vojnu. Tá vypukla po krvavom útoku militantov na Izrael zo 7. októbra.



Rakva zosnulého veliteľa Hamasu bola zahalená palestínskou vlajkou a vlajkou Hamasu. Rakvy strážili členovia Hamasu v zelených čapiciach, niektorí boli aj ozbrojení.



Árúrího rakvu spolu s rakvami jeho dvoch spolupracovníkov vo štvrtok najskôr previezli do mešity v Bejrúte na modlitby, následne na miestny palestínsky cintorín. Počas ceremónie v mešite bola na vrchu Árúrího rakvy položená aj jeho automatická puška.



Na pohrebe sa zúčastnili poprední palestínski predstavitelia, šéf Hamasu Ismáíl Haníja či ďalší vysokopostavený predstaviteľ hnutia Músá abú Marzúk. Okrem toho prišli aj príslušníci niektorých libanonských politických skupín.



"Nepriateľ uteká od svojich neúspechov a porážok (v Gaze) do Libanonu," uviedol počas príhovoru na pohrebe Haníja. Dodal, že zabitie Árúrího v Bejrúte je "dôkazom krvavej mentality" Izraela.



Podľa libanonských predstaviteľov a štátnych médií vypálil izraelský dron v utorok dve rakety na byt v južnej časti Bejrútu, kde má baštu libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré podporuje Hamas. Pri útoku zomreli okrem Árúrího ďalší šiesti členovia Hamasu.



Árúrí je zatiaľ najvýznamnejším predstaviteľom Hamasu zabitým počas vojny a zomrel pri vôbec prvom útoku na libanonské hlavné mesto od začiatku bojov medzi Izraelom a Hamasom. Izrael sa k tomuto útoku neprihlásil.