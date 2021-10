V Bejrúte sa počas demonštrácie strieľalo, najmenej šesť ľudí zomrelo

Bejrút 14. októbra (TASR) - Počas štvrtkových protestov v hlavnom meste Libanonu vypukla streľba, hlásených je najmenej šesť mŕtvych a 30 zranených. Ľudia demonštrovali v Bejrúte proti rozhodnutiu libanonského súdu, ktorý zamietol sťažnosť proti hlavnému vyšetrovateľovi vlaňajšieho výbuchu v prístave, informuje agentúra AFP a televízna stanica CNN.



Demonštráciu zorganizovalo radikálne šiitské hnutie Hizballáh a strana Amal. K strebe, ktorej bližšie okolnosti neboli bezprostredne známe, došlo, keď stovky protestujúcich pochodovali k bejrútskemu justičnému palácu.



Viacero obetí bolo postrelených do hlavy alebo do hrude. Jedna žena zahynula, keď ju priamo v jej domove zasiahla zablúdená guľka. Viacero zranených je v kritickom stave, uviedla nemenovaná lekárka z nemocnice v Bejrúte.



Libanonská televízia odvysielala zábery, na ktorých vidno mužov s puškami a inými strelnými zbraňami, ako aj čierny dym stúpajúci z budovy v blízkosti miesta incidentu. Korešpondent agentúry AFP uviedol, že na mieste bolo počuť zvuky streľby.



Libanonská armáda varovala, že zastrelí každého, kto sa bude v okolí miesta streľby pohybovať so zbraňou. Vyzvala všetkých civilistov, aby danú lokalitu opustili.



Spúšťačom demonštrácie bolo rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý vo štvrtok rozhodol o tom, že sudca Tárik Bítár môže naďalej pokračovať vo vyšetrovaní minuloročnej mohutnej explózie v bejrútskom prístave. Bítár musel v utorok pod vplyvom silného politického tlaku prerušiť svoju prácu. Krátko predtým však vydal v súvislosti s bejrútskou explóziou zatykač na bývalého libanonského ministra financií Alího Hasana Chalíla, člena strany Amal, ktorá je spojencom Hizballáhu.