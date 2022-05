V Bejrúte zatkli saudskoarabského pašeráka drogy captagon

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bejrút 29. mája (TASR) - Libanonské úrady zatkli v nedeľu na letisku v Bejrúte muža zo Saudskej Arábie, ktorý sa pokúsil prepašovať z krajiny 18,3 kilogramov tabletiek drogy známej pod označením captagon. Libanonské ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení, citovanom agentúrou AFP, uviedlo, že drogy boli určené pre Kuvajt.Ministerstvo dodalo, že pašerák je občanom Saudskej Arábie a má trvalý pobyt v Kuvajte, pričom v dokladoch má uvedené, že tam pracuje v "".Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, ktorá sa vyrába prevažne v Libanone a Sýrii. Veľká časť jej produkcie je určená na nepovolené rekreačné použitie v Saudskej Arábii.Obchod s captagonom na Blízkom východe v roku 2021 exponenciálne vzrástol a prekročil päť miliárd dolárov. V aprílovej správe inštitútu New Lines sa uvádza, že tento stav predstavuje pre región rastúce zdravotné a bezpečnostné riziko.Libanon zvýšil úsilie zamerané na zmarenie pašovania tejto drogy cez svoje prístavy po tom, ako ho krajiny Perzského zálivu skritizovali za nedostatočnú spoluprácu. Rijád napríklad v apríli minulého roka pozastavil dovoz ovocia a zeleniny z Libanonu. Tvrdil, že zásielky sa využívali na pašovanie drog, a obvinil Bejrút z nečinnosti.Libanonské orgány zatkli v posledných rokoch niekoľko pašerákov captagonu. Najväčšiu publicitu mal nepochybne prípad saudskoarabského princa, ktorý sa v súkromnom lietadle pokúšal z Libanonu do svojej krajiny prepašovať približne dve tony tabletiek captagonu. Princ mal štyroch saudskoarabských komplicov.Bezpečnostný pracovník na letisku v Bejrúte pre agentúru AFP uviedol, že v najnovšej kauze sa páchateľ pokúšal prepašovať približne 110.000 tabletiek captagonu, ktoré boli rozdelené do vrecúšok a následne "".