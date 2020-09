V bejrútskom prístave horel sklad, prezident pripúšťa aj sabotáž

Bejrút 10. septembra (TASR) - Štvrtkový požiar v bejrútskom prístave mohol byť podľa libanonského prezidenta Michela Aúna aj výsledkom úmyselnej sabotáže.



"Dnešný požiar mohol byť spôsobený sabotážou, technickou chybou, nevedomosťou alebo nedbalosťou. V každom prípade je potrebné čo najskôr zistiť príčinu a postaviť vinníkov pred spravodlivosť," cituje Aúna agentúra AFP.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) vo štvrtok podvečer oznámil, že požiar zasiahol aj priestory, kde skladuje jedlo a potravinový olej, čo môže vážne narušiť jeho humanitárne operácie.



"V sklade, ktorý horel, má MVČK tisíce potravinových balíkov a pol milióna litrov oleja," uviedol regionálny riaditeľ MVČK Fabrizio Carboni. Dodal, že rozsah škôd ešte nie je známy, no je možné, požiar by mohol vážne ohroziť činnosť tejto organizácie v Libanone.



V dôsledku výbuchu vyše 2700 ton dusičnanu amónneho v bejrútskom prístave prišlo 4. augusta o život viac než 190 ľudí a vyše 6500 utrpelo zranenia. Mohutná tlaková vlna spôsobila v meste rozsiahle materiálne škody a prístav prakticky zrovnala so zemnou.