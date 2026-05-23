< sekcia Zahraničie
V Belehrade demonštrovali desaťtisíce ľudí za predčasné voľby
Od zrútenia prístrešku na stanici v Novom Sade, pri ktorom v novembri 2024 zahynulo 16 ľudí, prerástli požiadavky na transparentné vyšetrovanie do úsilia o nové voľby.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Belehrad 23. mája (TASR) – Desaťtisíce demonštrantov sa v sobotu zhromaždili v centre srbskej metropoly Belehrad, aby zopakovali výzvy na predčasné voľby, ktoré vzišli z protestov proti korupcii vyvolaných nešťastím na železničnej stanici. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Od zrútenia prístrešku na stanici v Novom Sade, pri ktorom v novembri 2024 zahynulo 16 ľudí, prerástli požiadavky na transparentné vyšetrovanie do úsilia o nové voľby.
Davy ľudí v sobotu večer na námestí v centre Belehradu kričali za zvuku bubnov a píšťaliek slogan protestného hnutia „Študenti víťazia“. Niektorí pochodujúci niesli vlajky Srbska alebo svojich univerzitných fakúlt, iní symboly svojich miest po celej krajine, z ktorých pricestovali.
Polícia uviedla, že na demonštráciu prišlo približne 34.000 ľudí. Nezávislý odhad k dispozícii zatiaľ nebol.
Protesty sa od tragédie z Nového Sadu nezastavili a na jednu z demonštrácií v marci 2025 prišlo až 300.000 ľudí.
Študenti vedúci hnutie dúfajú, že sobotňajšia demonštrácia oživí ich kampaň s cieľom dotlačiť prezidenta Aleksandra Vučiča k vyhláseniu predčasných volieb. Vučič, ktorý o tejto otázke pravidelne hovorí, vo štvrtok naznačil možnosť ich konania na jeseň tohto roka.
Protesty boli zväčša pokojné, v posledných mesiacoch ich však narušili potýčky a viacerí z účastníkov tvrdili, že ich napadli zamaskovaní podporovatelia vlády.
K zrážkam došlo aj túto sobotu, informovala agentúra AP. Hlavné zhromaždenie prebehlo pokojne, no neskôr sa skupiny mladých demonštrantov oddelili a dostali do konfliktov s poriadkovou políciou, na ktorú hádzali svetlice, kamene či fľaše. Policajti pri snahe rozohnať ich reagovali paprikovým sprejom.
Od zrútenia prístrešku na stanici v Novom Sade, pri ktorom v novembri 2024 zahynulo 16 ľudí, prerástli požiadavky na transparentné vyšetrovanie do úsilia o nové voľby.
Davy ľudí v sobotu večer na námestí v centre Belehradu kričali za zvuku bubnov a píšťaliek slogan protestného hnutia „Študenti víťazia“. Niektorí pochodujúci niesli vlajky Srbska alebo svojich univerzitných fakúlt, iní symboly svojich miest po celej krajine, z ktorých pricestovali.
Polícia uviedla, že na demonštráciu prišlo približne 34.000 ľudí. Nezávislý odhad k dispozícii zatiaľ nebol.
Protesty sa od tragédie z Nového Sadu nezastavili a na jednu z demonštrácií v marci 2025 prišlo až 300.000 ľudí.
Študenti vedúci hnutie dúfajú, že sobotňajšia demonštrácia oživí ich kampaň s cieľom dotlačiť prezidenta Aleksandra Vučiča k vyhláseniu predčasných volieb. Vučič, ktorý o tejto otázke pravidelne hovorí, vo štvrtok naznačil možnosť ich konania na jeseň tohto roka.
Protesty boli zväčša pokojné, v posledných mesiacoch ich však narušili potýčky a viacerí z účastníkov tvrdili, že ich napadli zamaskovaní podporovatelia vlády.
K zrážkam došlo aj túto sobotu, informovala agentúra AP. Hlavné zhromaždenie prebehlo pokojne, no neskôr sa skupiny mladých demonštrantov oddelili a dostali do konfliktov s poriadkovou políciou, na ktorú hádzali svetlice, kamene či fľaše. Policajti pri snahe rozohnať ich reagovali paprikovým sprejom.