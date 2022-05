V Belehrade nahlásili bomby na viacerých miestach vrátane škôl

Belehrad 16. mája (TASR) - Neznámy páchateľ nahlásil v pondelok bomby na viacerých miestach v Belehrade vrátane škôl, mostov, reštaurácií a futbalového štadióna. Podľa vyhlásenia srbskej polície sa však nenašli nijaké výbušné zariadenia. TASR správu prevzala od agentúry AP.



V srbskom hlavnom meste evakuovali takmer 100 základných škôl, niekoľko gastronomických prevádzok, nákupné centrum, mosty, zoologickú záhradu, letisko, železničnú stanicu a vodárenskú spoločnosť. Polícia prehľadala aj futbalový štadión. V dôsledku rozsiahlych policajných operácií skolabovala v hlavnom meste doprava.



"Aj keď sa oznámenia o bombách zdajú falošné, nemali by sme ich brať na ľahkú váhu," uviedol podpredseda srbskej vlády Branko Ružič.



V poslednom období sú telefonáty o údajných bombách na rozličných miestach v Srbsku čoraz častejšie. Nedávno sa to týkalo aj srbských štátnych aerolínií Air Serbia – jedinej európskej leteckej spoločnosti okrem tureckých dopravcov, ktorá prevádzkuje pravidelné lety do Ruska aj napriek embargu Západu.



Podľa srbského prorusky orientovaného ministra vnútra Aleksandra Vulina je Srbsko "terčom útokov, ktoré pochádzajú z viacerých európskych lokalít". Aj srbské médiá priniesli informáciu, že "hrozby prišli zo zahraničia ako symbol nátlaku" za to, že Srbsko odmietlo na Rusko uvaliť sankcie za jeho inváziu na Ukrajinu. Tieto tvrdenia však podľa AP nemožno nezávisle overiť.