V Belehrade protestovali proti vláde desaťtisce ľudí

Belehrad 17. júna (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc srbského hlavného mesta Belehrad na protest proti tamojšej vláde. Ide o ďalšiu z masových demonštrácií v súvislosti so streľbami v krajine, pri ktorých nedávno zahynulo 18 ľudí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



K podobným protestným pochodom ako v srbskej metropole, ktoré sa konajú pod heslom "Srbsko proti násiliu", došlo v tom istom čase aj v ďalších troch veľkých mestách krajiny - v Novom Sade, Kragujevci a Niši. Podľa miestnych médií sa na nich zúčastnili tisícky demonštrantov.



Najnovšie demonštrácie predstavujú najväčšie protestné zhromaždenia v Srbsku od masových protestov, ktoré viedli k pádu exprezidenta Slobodana Miloševiča pred viac než 20 rokmi, konštatuje AFP.



Protestné pochody vyvolali dve masové streľby, ktoré si v máji vyžiadali 18 obetí na životoch a viacero zranených. Medzi obeťami bolo aj deväť žiakov základnej školy v Belehrade, ktorých zastrelil ich 13-ročný spolužiak.



Demonštrácie organizuje niekoľko proeurópskych opozičných strán. Ich účastníci upriamili svoj hnev na vládnucu Srbskú pokrokovú stranu (SNS) v súvislosti s pretrvávajúcou kultúrou násilia v krajine, podporovanej vládou i médiami, ktoré ovláda.



Demonštranti okrem iného požadujú, aby vláda odobrala licenciu provládnym televíznym kanálom propagujúcim násilný obsah a pozývajúcich do vysielania osobnosti z kriminálneho prostredia či vojnových zločincov. Žiadajú tiež rezignáciu ministra vnútra a šéfa tajných služieb, pripomína AFP.



Kritici už roky obviňujú srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, že sa čoraz viac spolieha na autokratické opatrenia s cieľom potlačiť opozíciu, ako i na kontrolu médií a štátnych inštitúcií.



Vučič protesty odmietol a označil ich za politický trik; zároveň opakovane vyslovil konšpiračné teórie, že ich údajne organizujú zahraničné mocnosti.



Organizátori protestov v sobotu uviedli, že ak ich požiadavky nebudú splnené, ďalšie demonštrácie sa budú konať v ďalších desiatich srbských mestách.