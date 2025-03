V Belehrade sa húfne schádzajú demonštranti, mestská doprava nepremáva

Belehrad 15. marca (TASR) - Tisíce demonštrantov sa v sobotu zišli v srbskej metropole Belehrad, aby sa tam popoludní zúčastnili na veľkom protivládnom zhromaždení organizovanom študentmi, ktorí už celé mesiace - od novembrovej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade - protestujú proti korupcii a vláde prezidenta Aleksandara Vučiča. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Hina.



Davy študentov a ďalších nespokojných občanov prichádzajú do srbského hlavného mesta už niekoľko dní a z rôznych častí krajiny, mnohí časť prešli na bicykloch či dokonca pešo, približuje Hina.



Sobotný protest má byť vyvrcholením niekoľkomesačných demonštrácií proti korupcii vo vláde Vučiča. Ten opakovane varoval, že na tomto zhromaždení sa plánujú násilnosti a pohrozil zatýkaním v prípade akýchkoľvek incidentov. Do centra Belehradu bolo v sobotu nasadených množstvo príslušníkov poriadkovej polície.



Agentúra AP píše, že v zjavnej snahe zabrániť ľuďom v účasti na demonštrácii zrušili v Belehrade v sobotu mestskú hromadnú dopravu. Dopravný podnik sa odvolal na "bezpečnostné dôvody" a ohlásil, že MHD nebude premávať od 11.00 h. Na cestách vedúcich do Belehradu sa vytvárali kolóny áut. Ohlásené tam boli na poslednú chvíľu aj viaceré "práce na ceste", informuje Hina.



Na predmestí Belehradu došlo už aj k násilnému incidentu, istý vodič tam autom zrazil a zranil troch ľudí. Polícia ho zadržala, hoci kládol aktívny odpor. Zranených previezli na pohotovosť, kde ich ošetrili. Podľa srbských médií narazil vodič do skupiny ľudí smerujúcich práve na protest v centre mesta.



Pred úradom prezidenta sa zase schádzajú jeho prívrženci. Niektorí na mieste táborili celú noc. Parkujú tam aj desiatkami traktorov, pričom sa označujú za druhú skupinu študentov - naopak podporujúcich Vučiča. Na sociálnych sieťach sa však už niekoľko dní šíria videá a fotografie naznačujúce, že nejde len o študentov. Na verejnosti vyvoláva obavy z toho, že v skupine môžu byť provokatéri, ktorých cieľom bude podnecovať násilné incidenty, píše Hina.



Podporu sobotnému protivládnemu zhromaždeniu medzitým húfne oznámili aj Srbi žijúci v zahraničí; protestné zhromaždenia organizujú v najmenej 30 mestách po celom svete, napríklad v Škandinávii, Írsku, Spojených štátoch, Thajsku, na Cypre, v Austrálii, ako aj na Blízkom východe.



Protivládne protesty v Srbsku vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Pod tlakom protestov odstúpilo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča a starostu Nového Sadu Milana Djuriča. Rezognovali aj ministri dopravy a obchodu Goran Vesič a Tomislav Momirovič. Tieto gestá však verejnosť neupokojili.



Samotný Vučič demonštrantov vyzýva na dialóg, súčasne však tvrdí, že rozsiahle protivládne protesty sú financované Západom a ich cieľom je "rôznymi hybridnými taktikami" rozpútať "farebnú revolúciu" a povaliť vládu.