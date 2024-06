V Belehrade sa opakujú miestne voľby

Belehrad 2. júna (TASR) - V srbskom hlavnom meste Belehrad sa v nedeľu začali opakované voľby do miestneho zastupiteľstva a voliči majú možnosť hlasovať do 20.00 h. TASR informuje podľa agentúry AFP.



V pôvodnom hlasovaní zo 17. decembra 2023 získala vládna Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča v mestskom zastupiteľstve 49 z celkového počtu 110 kresiel, opozícia 43 kresiel. Voči tomu sa opozícia odvolala pre podozrenie z volebného podvodu. Protestná vlna vyvrcholila 24. decembra, keď sa demonštranti pokúsili zaútočiť na belehradskú radnicu. Srbský najvyšší súd návrh opozície na anulovanie výsledkov volieb neskôr odmietol.



SNS však ani po týždňoch vyjednávania nedokázala zostaviť mestskú vládu a v marci boli vyhlásené nové komunálne voľby. Opozičná aliancia Srbsko proti násiliu (SPN) rozhodnutie o opakovaní volieb privítala a označila ho za víťazstvo pre občanov. Voľby do miestnej samosprávy sa v nedeľu konajú aj v desiatkach ďalších obcí po celej krajine.



S cieľom bojovať proti potenciálnym podvodom bola v máji schválená legislatíva podporovaná opozíciou, ktorá zakazuje voliť komukoľvek, kto sa prisťahoval do nového volebného obvodu za posledný rok. V decembri mali byť totiž do Belehradu zvážaní Srbi zo susednej Bosny, aby tam ilegálne odovzdali hlasovacie lístky.



Prezident Vučič opakovane odmieta kritiku svojej politiky aj občianske protesty ako cudzie sprisahanie a varuje, že bez jeho vedenia by Srbsko stratilo smer.