V Belehrade vrazilo do demonštrantov auto a zranilo mladú ženu

Belehrad 24. januára (TASR) - Do davu protivládnych demonštrantov v Belehrade vrazila v piatok autom 26-ročná žena, pričom zranila mladú 25-ročnú ženu. Vodička po čine z miesta ušla, polícia ju však zakrátko vypátrala a zadržala, informuje TASR podľa správ agentúr Tanjug a AP.



Polícia zverejnila len iniciály zadržanej vodičky (M. S.) a že išlo o auto značky Citroën. Zároveň uviedla, že zranenú mladú ženu previezli na pohotovosť a hospitalizovali, jej stav nebol bezprostredne známy. K incidentu došlo podľa vyhlásenia polície na protestnom pochode na ulici Jurija Gagarina vo štvrti Nový Belehrad.



K obdobnému incidentu došlo na protivládnej demonštrácii v Belehrade aj pred týždňom. Do davu protestujúcich študentov vtedy taktiež vrazilo auto, pričom vážne zranenie utrpela mladá žena. Vodič aj vtedy z miesta činu ušiel, no zakrátko ho zadržala polícia.



Od začiatku protestných blokád bolo zaznamenaných už niekoľko podobných prípadov, až incident z minulého piatka bol však prvým, ktorý sa skončil vážnym zranením.



Protivládne demonštrácie sa aj tento piatok konali v mnohých srbských mestách ako Belehrad, Nový Sad, Kragujevac či Niš, Kraljevo, Šabac, Smederevo, Jagodina, Zaječar či Užice. Tisíce demonštrantov vedených študentmi stredných a vysokých škôl tam 15 minút blokovali križovatky, aby si tak uctili 15 obetí novembrovej tragédie na železničnej stanici v Novom Sade.



Protesty vopred avizovali univerzitní študenti a časť opozície. Vyzvali na generálny štrajk a apelovali na podnikateľov, obchodníkov, gastroprevádzky či kultúrne inštitúcie, aby sa k nim pridali. Bezprostredne nebolo zrejmé, koľkí tak spravili. Agentúra AFP však napríklad píše, že k štrajku sa pridali aj niektorí učitelia či právnici a zatvorených bolo viacero divadiel či kín.



K nešťastiu v Novom Sade došlo 1. novembra, krátko po tom, ako zmienená železničná stanica prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.



Udalosť vyvolala rozsiahle protesty, ku ktorým sa neskôr pridali aj študenti univerzít v Belehrade. AP približuje, že výučba na srbských univerzitách aj mnohých iných školách je prerušená už zhruba dva mesiace. Srbská prokuratúra už v súvislosti s tragédiou koncom decembra obvinila 13 ľudí vrátane bývalého ministra výstavby a dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil niekoľko dní po tragédii. Vesiča však zadržali len nakrátko, čo podľa AP vyvolalo pochybnosti o nezávislosti vyšetrovanie tragédie. Študenti pokračujú v protestoch a tvrdia, že stále nebola vyvodená primeraná zodpovednosť.



Srbský prezident Aleksandar Vučič a provládne médiá obviňujú študentov, že protesty organizujú na príkazy zahraničných tajných služieb s cieľom zvrhnúť vládu, pripomína AP. V meste Jagodina sa v piatok večer koná provládne zhromaždenie Vučičových prívržencov.