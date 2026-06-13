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V Belfaste sa zišli tisíce ľudí na zhromaždení proti rasizmu
Polícia uzavrela niekoľko ciest, aby uľahčila pohyb davu, v ktorom bolo zastúpených aj viacero politických strán a odborových zväzov.
Autor TASR
Belfast 13. júna (TASR) - Tisíce ľudí sa v sobotu zúčastnili na protirasistickom zhromaždení v severoírskom meste Belfast po nepokojoch, ktoré nastali po medializácii správy o útoku nožom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
Pochod s názvom „Spoločne proti nenávisti“ sa začal pred radnicou v Belfaste a zúčastnení niesli transparenty s nápismi ako: „Nenávisť je jedinou hrozbou pre naše ulice“, „Belfast sa stavia proti rasizmu“ a „Utečenci sú vítaní“.
Polícia uzavrela niekoľko ciest, aby uľahčila pohyb davu, v ktorom bolo zastúpených aj viacero politických strán a odborových zväzov.
V Belfaste vypukli protesty po zverejnení záberov útoku nožom z pondelka 8. júna. Videá zaznamenané na mieste činu očitými svedkami zachytávajú útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci sa ho snažili zastaviť.
Polícia zadržala útočníka, ktorým bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl. Súd v stredu obvinil tohto muža z pokusu o vraždu Stephena Ogilvieho, ktorý je po útoku naďalej v nemocnici.
Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajnej pravice vyzývať na protesty. Britské úrady ich obvinili zo šírenia hnevu na sociálnych sieťach.
Rodina Ogilvieho v reakcii na utorkové nepokoje vyzvala na upokojenie situácie.
Minister pre Severné Írsko Hilary Benn vo štvrtok vyhlásil, že násilnosti namierené proti prisťahovalcom v tomto regióne nie sú ničím iným ako rasistickým výtržníctvom. Tvrdí, že protesty vyvolali pocit strachu a niektorí ľudia sú „zastrašovaní“ a „vyháňaní zo svojich domov maskovanými násilníkmi na základe ich farby pleti“.
Podľa jeho slov sa objavili správy o ľuďoch, ktorých na ceste do práce zastavili v ich autách a pýtali sa ich na národnosť. Tieto skutky označil za „úplne neprijateľné“.
Miestny poslanec zo Sociálnodemokratickej a labouristickej strany (SDLP) uviedol, že ľudia sa zhromaždili, aby ukázali svoje „zhrozenie“ z „rasistického násilia“. Organizácie v Belfaste podľa neho neúnavne pracujú na tom, aby zabezpečili ubytovanie pre ľudí, ktorí sa „príliš boja“ vrátiť sa do svojich domovov.
BBC v piatok informovala, že tri noci násilností v Severnom Írsku si vyžiadali viac ako desať zranených policajtov a šíria sa správy o ľuďoch, ktorým hrozia kvôli „odlišnej farby pleti“, a o rodinách, ktoré vyhnali z ich domovov, „pretože sú tmavej farby pleti“. Protestujúci podpaľovali domy a autá a polícia proti nim použila vodné delá.
Denník The Guardian vo štvrtok uviedol, že v stredu večer miestneho času sa dav ľudí v Belfaste snažil zaútočiť na hotel, v ktorom sú ubytovaní žiadatelia o azyl, ale keď sa k nemu nemohol dostať, pretože polícia zablokovala cestu, na neďalekej ulici vypukli strety s policajtami.
Ešte v utorok protestujúci podpálili supermarket, ktorý vlastní rodina zo Sýrie. Syn majiteľa povedal, že zhorených je aj niekoľko domov. Z bytového domu nad radom obchodov, kde bol tento supermarket, museli evakuovať obyvateľov vrátane rodiny s dvojmesačným dieťaťom, ktorá teraz žije u priateľov.
Guardian konštatuje, že tohtotýždňové násilie upriamilo pozornosť na rasizmus v Severnom Írsku. Minulý rok zaznamenali najvyššiu úroveň rasistických incidentov a v súčasnosti prevyšujú sektárske incidenty.
Pochod s názvom „Spoločne proti nenávisti“ sa začal pred radnicou v Belfaste a zúčastnení niesli transparenty s nápismi ako: „Nenávisť je jedinou hrozbou pre naše ulice“, „Belfast sa stavia proti rasizmu“ a „Utečenci sú vítaní“.
Polícia uzavrela niekoľko ciest, aby uľahčila pohyb davu, v ktorom bolo zastúpených aj viacero politických strán a odborových zväzov.
V Belfaste vypukli protesty po zverejnení záberov útoku nožom z pondelka 8. júna. Videá zaznamenané na mieste činu očitými svedkami zachytávajú útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci sa ho snažili zastaviť.
Polícia zadržala útočníka, ktorým bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl. Súd v stredu obvinil tohto muža z pokusu o vraždu Stephena Ogilvieho, ktorý je po útoku naďalej v nemocnici.
Po zverejnení záberov začali viaceré osobnosti britskej krajnej pravice vyzývať na protesty. Britské úrady ich obvinili zo šírenia hnevu na sociálnych sieťach.
Rodina Ogilvieho v reakcii na utorkové nepokoje vyzvala na upokojenie situácie.
Minister pre Severné Írsko Hilary Benn vo štvrtok vyhlásil, že násilnosti namierené proti prisťahovalcom v tomto regióne nie sú ničím iným ako rasistickým výtržníctvom. Tvrdí, že protesty vyvolali pocit strachu a niektorí ľudia sú „zastrašovaní“ a „vyháňaní zo svojich domov maskovanými násilníkmi na základe ich farby pleti“.
Podľa jeho slov sa objavili správy o ľuďoch, ktorých na ceste do práce zastavili v ich autách a pýtali sa ich na národnosť. Tieto skutky označil za „úplne neprijateľné“.
Miestny poslanec zo Sociálnodemokratickej a labouristickej strany (SDLP) uviedol, že ľudia sa zhromaždili, aby ukázali svoje „zhrozenie“ z „rasistického násilia“. Organizácie v Belfaste podľa neho neúnavne pracujú na tom, aby zabezpečili ubytovanie pre ľudí, ktorí sa „príliš boja“ vrátiť sa do svojich domovov.
BBC v piatok informovala, že tri noci násilností v Severnom Írsku si vyžiadali viac ako desať zranených policajtov a šíria sa správy o ľuďoch, ktorým hrozia kvôli „odlišnej farby pleti“, a o rodinách, ktoré vyhnali z ich domovov, „pretože sú tmavej farby pleti“. Protestujúci podpaľovali domy a autá a polícia proti nim použila vodné delá.
Denník The Guardian vo štvrtok uviedol, že v stredu večer miestneho času sa dav ľudí v Belfaste snažil zaútočiť na hotel, v ktorom sú ubytovaní žiadatelia o azyl, ale keď sa k nemu nemohol dostať, pretože polícia zablokovala cestu, na neďalekej ulici vypukli strety s policajtami.
Ešte v utorok protestujúci podpálili supermarket, ktorý vlastní rodina zo Sýrie. Syn majiteľa povedal, že zhorených je aj niekoľko domov. Z bytového domu nad radom obchodov, kde bol tento supermarket, museli evakuovať obyvateľov vrátane rodiny s dvojmesačným dieťaťom, ktorá teraz žije u priateľov.
Guardian konštatuje, že tohtotýždňové násilie upriamilo pozornosť na rasizmus v Severnom Írsku. Minulý rok zaznamenali najvyššiu úroveň rasistických incidentov a v súčasnosti prevyšujú sektárske incidenty.