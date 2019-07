Európa láme teplotné rekordy

Na snímke dievča sa ochladzuje vo fontáne v parku počas horúceho letného dňa v belgických Antverpách 25. júla 2019. Foto: TASR/AP

Nemecko zaznamenalo nový teplotný rekord 40,5 stupňa Celzia

Žena sedí na vlnolame počas horúceho dňa na pláži v Barcelone 25. júla 2019. V Španielsku, tak ako v ostatných krajinách Európyočakávajú meteorológovia prekročenie teplotných rekordov. Foto: TASR/AP

Chlapec skáče do mora z vlnolamu počas horúceho dňa na pláži v Barcelone 25. júla 2019. V Španielsku, tak ako v ostatných krajinách Európy očakávajú meteorológovia prekročenie teplotných rekordov. Foto: TASR/AP

Francúzsko má nový teplotný rekord: V Paríži namerali 41 stupňov Celzia

Brusel 25. júla (TASR) - V Belgicku zaznamenali v stredu meteorológovia nový teplotný rekord 40,2 stupňa Celzia. Ako napísala agentúra AFP, vlna horúčav v celej západnej Európe narušila dopravu a vyžiadala si bezpečnostné varovania.David Dehenauw, meteorológ z belgického Kráľovského meteorologického ústavu (IRM), vo štvrtok uviedol, že rekordnú teplotu 40,2 stupňa Celzia namerali v Liége, hlavnom meste provincie Lutyšsko.Doterajším belgickým teplotným rekordom bola hodnota 38,8 stupňa Celzia, ktorú namerali 27. júna 1947. Tento rekord bol však neskôr v roku 1980 po inštalovaní lepšieho technického vybavenia na meracej stanici v Uccle pri Bruseli revidovaný na 36,6 stupňa Celzia.Vzhľadom na vysoké teploty platí do piatka pre takmer celé územie Belgicka okrem pobrežia Severného mora výstraha najvyššieho červeného stupňa.Vo štvrtok v Bruseli namerali na poludnie 34,2 stupňa Celzia, pričom stredajšia hodnota 35,7 stupňa bude zrejme prekročená.Nový teplotný rekord 40,5 stupňa Celzia zaznamenali v stredu v nemeckom meste Geilenkirchen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Informoval o tom vo štvrtok hovorca Nemeckej meteorologickej služby (DWD), píše agentúra DPA.V priebehu štvrtka však môže byť aj tento rekord prekonaný, keďže teploty naprieč celým Nemeckom i naďalej stúpajú.Doterajším nemeckým rekordom bolo 40,3 stupňa Celzia, ktoré namerali v bavorskom meste Kitzingen pred štyrmi rokmi.Na aktuálne horúčavy reagovala aj nemecká strana Zelených, ktorá žiada, aby mali zamestnanci pracujúci v kanceláriách počas takýchto extrémne teplých dní možnosť pracovať z domu. Tí, čo naopak pracujú vo vonkajšom prostredí, by mali mať možnosť vziať si voľno.Zelení chcú podľa spravodajského portálu Spiegel Online na riešenie situácie okolo horúčav vypracovať akčný plán.vyhlásil šéf frakcie Zelených Anton Hofreiter.Nemeckí Zelení požadujú napríklad monitorovanie počtu úmrtí v dôsledku horúčav, ktoré by slúžilo ako kontrola účinnosti opatrení proti horúčavám. Ďalej žiadajú, aby boli v mestách rozmiestnené bezplatné zdroje pitnej vody či rozšírenie zelených plôch - stromov a parkov.Paríž 25. júla (TASR) - Vo francúzskej metropole Paríž zaznamenali vo štvrtok nový teplotný rekord 41 stupňov Celzia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štátnu meteorologickú službu Meteo-France.Vlna horúčav, ktorá zasiahla mnohé európske krajiny, tak prekonala 70-ročný teplotný rekord aj vo Francúzsku.Teplotu 41 stupňa Celzia zaznamenali v parížskej mestskej časti Montsouris. Doterajší rekord mal hodnotu 40,4 stupňa Celzia z júla 1947.Teplotné rekordy namerali v stredu aj v Nemecku, Belgicku či Holandsku. Očakávajú sa aj v Británii.