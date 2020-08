V belgickom meste Aalst našli zavraždenú bývalú primátorku

Brusel 4. augusta (TASR) - Bývalú primátorku belgického mesta Aalst Ilse Uyttersprotovú našli v utorok mŕtvu. Televízii RTBF to potvrdil súčasný primátor Christoph D'Haese. Podľa prvých zistení prokuratúry bola 53-ročná Uyttersprotová zrejme zavraždená.



Telo bývalej primátorky (2007 - 2012), ktorá aj naďalej pôsobila v samospráve, objavili v jej byte v Aalste.



"Čin pravdepodobne súvisí s jej súkromným životom, ale musí to potvrdiť vyšetrovanie. Nejde o zločin politického charakteru," uviedol D'Haese pre RTBF.



Túto možnosť v stanovisku pre médiá naznačila aj prokuratúra.



Exprimátorka bola členkou flámskej Kresťanskodemokratickej strany (CD&V). Vyštudovala právo a bola regionálnou tajomníčkou Združenia samostatne zárobkovo činných osôb (UNIZO). Matka dvoch detí niekoľko rokov pôsobila aj ako poslankyňa za CD&V vo federálnom parlamente.



Predmetom mediálneho záujmu sa stala v roku 2011 po tom, čo sa na sociálnych sieťach ocitol videozáznam, ktorý ju zachytával v intímnej situácii so svojím partnerom.



Potenciálnym páchateľom vraždy má byť nemenovaný muž, ktorý sa prihlásil na polícii v Aalste a tvrdil, že zabil Uyttersprotovú. Federálna polícia jeho výpoveď prešetruje.







