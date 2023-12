V Belgicku a Holandsku zadržali šesť ľudí pre nelegálny vývoz do Ruska

Brusel 5. decembra (TASR) - V Belgicku a Holandsku v utorok zadržali v rámci vyšetrovania nezákonného vývozu tovaru do viacerých krajín vrátane Ruska šesť ľudí. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Vyšetrovanie iniciovali Spojené štáty pre podozrenia, že tovar s dvojakým použitím sa napriek sankciám EÚ vyvážal do Ruska, píše sa v tlačovej správe. Ide napríklad o mikročipy alebo turbínové motory, ktoré by mohli byť použité v civilnom aj vojenskom sektore, napríklad v raketách alebo dronoch.



Úrady prehľadali súkromné domy a sídla spoločností v belgických obciach Knokke-Heist a Eelko, ako aj v mestách Rotterdam a Sluis v Holandsku. Štyri osoby zadržali a predviedli na výsluch v Belgicku a dvoch ľudí v Holandsku.