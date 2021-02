V Belgicku budú súdiť 14 osôb v súvislosti s útokmi v Paríži

Brusel 24. februára (TASR) - V Belgicku sa v tomto roku začne súdny proces so 14 osobami za údajnú pomoc islamským militantom, ktorí počas teroristických útokov v Paríži v roku 2015 zavraždili 130 osôb. Informovala o tom v stredu stanica BBC s odvolaním sa na belgickú federálnu prokuratúru.



Dvaja obžalovaní budú súdení v neprítomnosti, keďže sa predpokladá, že medzitým zahynuli počas bojov v radoch džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii.



Niektorí z podozrivých sú obžalovaní z ukrývania jediného preživšieho útočníka Salaha Abdeslama, zadržaného v roku 2016. Úrady predpokladajú, že tieto koordinované útoky boli naplánované v Bruseli.



Islamisti si 13. novembra 2015 za cieľ vybrali koncertnú sálu v Paríži, tamojší hlavný štadión, reštaurácie a bary. K zodpovednosti za útoky sa neskôr prihlásil IS.



Predpokladá sa, že súdny proces sa začne v druhej polovici roka 2021 v Bruseli, uviedla agentúra AFP. Obžalovaní mali podľa prokuratúry poskytovať teroristom ubytovanie a materiálnu podporu.



Niekoľkí z tých, ktorí sa postavia pred tribunál, mali údajne úzke kontakty s Abdeslamom, ako aj s útočníkmi, ktorí 22. marca 2016 vykonali v Bruseli bombové útoky s bilanciou 32 mŕtvych. Pri týchto útokoch, zameraných na letisko a metro, utrpelo zranenia vyše 300 ľudí. K zodpovednosti za ne sa taktiež prihlásil IS. Išlo o najväčšie krviprelievanie na území Belgicka v časoch mieru.



Francúzsko medzitým oznámilo, že súdny proces so Salahom Abdeslamom sa začne v septembri 2021 v Paríži.