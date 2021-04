V Belgicku budú vakcínou od AstraZenecy očkovať len ľudí nad 56 rokov

Brusel 7. apríla (TASR) - Belgické úrady v stredu oznámili, že vakcínou Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca budú v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov očkovať iba ľudí vo veku nad 56 rokov. Informovala o tom televízna stanica RTBF.



Rozhodnutie padlo na stretnutí medzirezortnej ministerskej konferencie, ktorá zahŕňa ministrov zdravotníctva belgickej federálnej vlády a jednotlivých regionálnych vlád. Išlo o reakciu na nové stanovisko vydané Európskou agentúrou pre lieky (EMA).



Agentúra EMA v stredu uviedla, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. EMA však zároveň zdôraznila, že výhody očkovania touto vakcínou naďalej prevažujú nad jej možnými rizikami.



Odborníkom EMA sa nateraz nepodarilo identifikovať rizikové faktory, ktoré by mohli podmieniť tvorbu krvných zrazenín u očkovaných. Pravdepodobným vysvetlením však môže byť špecifická "imunitná odpoveď" konkrétnych jednotlivcov.



Belgická medzirezortná ministerská konferencia v reakcii na toto stanovisko rozhodla, že ľudí vo veku od 18 do 55 rokov budú v nasledujúcich týždňoch namiesto vakcíny od AstraZenecy očkovať inými vakcínami schválenými pre jednotný trh EÚ. Vakcína Vaxzevria sa bude naďalej aplikovať len vo vekovej kategórii 56 plus.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)