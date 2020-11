V Belgicku by kolektívna imunita bez očkovania stála 60.000 životov

Brusel 13. novembra (TASR) - Belgicko bez očkovania proti chorobe COVID-19 môže dospieť ku kolektívnej imunite na nový typ koronavírusu za cenu okolo 60.000 obetí. Uviedla to v piatok belgická televízna stanica RTBF na základe rozhovoru s virológom a hovorcom medzifederálneho krízového centra pre COVID-19 Yvesom Van Laethemom.



RTBF upozornila, že podľa najnovších úradných údajov počet nových pozitívnych prípadov na vírusové ochorenie, ako aj s tým súvisiaci počet nových hospitalizácií badateľne klesá, avšak počet úmrtí stúpa, hoci "pomalším tempom" ako v posledných dňoch a týždňoch.



Yves Van Laethem pre RTBF uviedol, že vrchol krivky znázorňujúcej počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti bol zrejme prekonaný pred štyrmi dňami (utorok 10. novembra). Podľa RTBF tento stav naznačujú aj celoeurópske zdravotné štatistiky, podľa ktorých najväčší prepad nárastu nových infekcií možno pozorovať v Belgicku (pokles o 53 percent pri dennom priemere 6700 nových prípadov), potom v Holandsku (-32 percent / 6200) a v Českej republike (-29 percent / 8300). Teda v krajinách, ktoré v posledných týždňoch zaviedli prísne obmedzenia každodenného života.



Belgický virológ privítal správu, že spoločnosti Pfizer a BioNTech majú pripravenú účinnú vakcínu proti Covid-19, a pripomenul, že Belgicko so svojim hustým zaľudnením a tretinou populácie v seniorskom veku by bez plošného očkovania získalo kolektívnu imunitu za cenu veľkých ľudských obetí a záťaže pre národný zdravotnícky systém.



"Ak by sme sa rozhodli pre kolektívnu imunite prirodzenou cestou, došlo by k 60.000 úmrtiam," opísal situáciu Van Laethem. Upozornil, že existujú silné predpoklady na to, že po súčasnej druhej vlne pandémie má belgická populácia 10- až 20-percentný podiel ľudí s protilátkami na COVID-19. Čo je stále málo, lebo na "skutočné zablokovanie vírusu" treba mať 60 až 70 percent populácie s protilátkami.



"Kolektívna imunita príde pomocou vakcíny, odkázal virológ, zároveň však dodal, že nová vakcína "všetko nevyrieši" a vírus SARS-CoV-2 ako taký nezmizne. Masové očkovanie však obyvateľstvu umožní rýchlejšie si vybudovať potrebnú kolektívnu imunitu a úspešne čeliť tomuto novému typu ochorenia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)