V Belgicku klesá počet hospitalizácií a stúpa miera zaočkovanosti

Brusel 3. mája (TASR) - Počet nových hospitalizácií kvôli ochoreniu COVID-19 pokračuje v klesajúcom trende spred niekoľkých dní, zároveň s pribúdajúcim počtom zaočkovaného obyvateľstva. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga s odkazom na aktualizované údaje Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



V období od 26. apríla do 2. mája bolo hospitalizovaných v priemere 192,7 ľudí denne, čo je pokles o 16 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Rovnaký percentuálny pokles zaznamenali aj nové pozitívne prípady nákazy. Minulý týždeň, v období od 23. do 29. apríla, zomrelo v súvislosti s covidom v priemere 39,7 ľudí denne. Celkovo na dôsledky pandémie v Belgicku zomrelo 24.291 ľudí.



Podľa Sciensana začiatkom tohto týždňa bude prekročená hranica milión pozitívnych prípadov od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19. V nemocniciach je hospitalizovaných 2648 ľudí a na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa lieči 525 pacientov.



Do konca apríla bola tretina dospelej belgickej populácie (viac ako tri milióny ľudí) zaočkovaná prvou vakcínou proti vírusu SARS-CoV-2, z toho 829.376 osôb už dostalo aj druhú dávku (deväť percent). Denník The Brussel Times v tejto súvislosti uviedol, že do polovice júla by mohli byť zaočkovaní prvou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTechu aj mladí ľudia vo veku nad 18 rokov a ešte v priebehu leta by sa rovnakou vakcínou malo prikročiť aj k očkovaniu neplnoletých osôb vo veku 16-18 rokov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)