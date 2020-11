V Belgicku klesá počet hospitalizovaných, no úmrtnosť je stále vysoká

Brusel 6. novembra (TASR) - V belgických nemocniciach klesá už dva dni za sebou počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19. V krajine došlo tiež k stabilizácii počtu nových pozitívnych prípadov nového typu koronavírusu, úmrtnosť je tam však aj naďalej vysoká a znepokojivá. Uviedla v piatok televízna stanica RTBF s odkazom na údaje federálneho ministerstva zdravotníctva.



RTBF upozornila, že od 10. septembra sa počet hospitalizácií v súvislosti s COVID-19 neprestajne zvyšoval, pričom prekonal aj počet pacientov v prvej vlne pandémie. Za posledné dva dni však už vidieť mierny zvrat v podobe poklesu počtu nových pacientov; ich počet sa v celej krajine znížil z z 7405 na 7282.



Podľa prepočtov inštitútu pre verejné zdravie Sciensano je celkový tohtotýždňový nárast hospitalizácií na úrovni šesť percent (v priemere 663 pacientov denne). Je to oveľa lepší stav než minulý týždeň, keď bol tento nárast až na úrovni 80 percent.



Stále pritom platí, že pacienti pribúdajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), aj tu však o čosi pomalšie. V piatok bolo na JIS-kách 1428 pacientov. Belgicko pritom v tejto fáze epidémie ráta s kapacitou 2000 lôžok na JIS-kách, aj keď nemá dostatok zdravotného personálu.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva presunuli belgické nemocnice od 1. októbra medzi sebou - podľa práve uvoľnených kapacít na JIS-kách - vyše 900 pacientov, pričom 23 z nich prijali nemocnice v Nemecku.



V priebehu minulého týždňa mierne poklesol aj počet nových prípadov nákazy - o 16 percent voči predminulému týždňu -, a to aj pri zvyšujúcom sa počte denne vykonaných testov na COVID-19. Úrady preto začali hovoriť o stabilizácii situácie.



Znepokojivým trendom je však aj naďalej vysoká úmrtnosť osôb s ochorením na COVID-19. Vo štvrtok zomrelo ďalších 189 osôb. V období medzi 27. októbrom a 2. novembrom bola priemerná denná úmrtnosť 159,4 osôb, čo je nárast takmer o 98 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. RTBF upozornila na prudký vzostup krivky úmrtnosti počas druhej vlny pandémie - 30. augusta zomrel iba jeden pacient, 30. septembra to bolo šesť osôb a 30. októbra už 186 ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)