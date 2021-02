V Belgicku klesá počet obetí nového koronavírusu

Brusel 8. februára (TASR) - Mierny úspech v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 nahlásili v pondelok belgické úrady, keď počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesol prvýkrát od októbra pod hranicu 300 osôb. Informovala o tom televízna stanica RTBF.



Inštitút verejného zdravia Sciensano spresnil, že v pondelok ráno bolo v belgických nemocniciach v spojitosti s COVID-19 celkovo 1676 osôb, z toho 299 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Minulý týždeň priemerný počet nových infekcií dosiahol 2312,6 prípadov denne, čo je nárast o dve percentá voči predminulému týždňu, zároveň však šesť dní po sebe klesal počet úmrtí.



V týždni od 29. januára do 4. februára to bolo v priemere 38,3 osôb za deň, čo je 23-percentný pokles úmrtnosti voči predošlému týždňu. V nedeľu pribudlo 37 nových obetí pandémie, čo znamená že v súvislosti s COVID-19 v Belgicku už zomrelo 21.389 ľudí. Belgicko od začiatku pandémie zaznamenalo 725.610 prípadov nákazy.



Krajina zatiaľ dobre zvláda aj výskyt nových, infekčnejších mutácií vírusu a to aj napriek tomu, že škôlky, školy a mnohé obchody ostali otvorené.



Od pondelka úrady opätovne povolili fungovanie kempingov a zábavných parkov, ktorí boli zavreté od začiatku novembra. Bary a reštaurácie sú aj naďalej zavreté, už štyri mesiace po sebe. Úrady počas februára, keď budú mať školopovinné deti polročné prázdniny, zakázali cestovanie do zahraničia - okrem prípadov, keď to je nevyhnutné.



V krajine zároveň prebieha očkovacia kampaň a podľa najnovších údajov prvú dávku vakcíny už dostalo vyše 327.530 Belgičanov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)