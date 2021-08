V Belgicku mierne stúpa počet infikovaných na koronavírus

Brusel 10. augusta (TASR) – Belgické úrady zaznamenali za posledný týždeň nárast počtu hospitalizácií na chorobu COVID-19 a aj pribúdanie nových pozitívnych prípadov. Uviedol to v utorok denník The Brussels Times s odvolaním sa na najnovšie údaje inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



Podľa Sciensana bolo v týždni medzi 3. a 9. augustom denne hospitalizovaných v priemere 44,7 pacientov s covidom, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast o 17 percent.



V dôsledku ochorenia COVID-19 bolo v utorok hospitalizovaných 457 ľudí, čo znamená 25-percentný týždenný nárast pacientov. Z nich sa 118 nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



V období od 31. júla do 6. augusta bolo denne zistených v priemere 1743 nových infekcií, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nárast o 12 percent. V uvedenom období sa vykonalo denne 52.400 testov na koronavírus s mierou pozitivity na úrovni 3,7 percenta.



V tom istom období zomrelo na koronavírus v priemere 3,4 ľudí denne – ide o štvorpercentný nárast voči predošlému týždňu –, čím sa celkový počet úmrtí od vypuknutia pandémie v Belgicku zvýšil na 25 274 osôb.



Do utorka prvú dávku proticovidovej vakcíny dostalo viac než 8,19 milióna Belgičanov, čiže približne 71,1 percenta populácie, a plne zaočkovaných bolo takmer 7,33 milióna ľudí, čo predstavuje 63,7 percenta z celkového počtu obyvateľov Belgicka.