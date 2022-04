V Belgicku neodporučili štvrtú dávku vakcíny pre ľudí nad 80 rokov

Brusel 20. apríla (TASR) - Medzirezortná zdravotnícka konferencia v Belgicku, ktorá združuje ministrov zdravotníctva na federálnej a regionálnej úrovni, v stredu neschválila podanie štvrtej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí nad 80 rokov. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli s odvolaním sa na belgické médiá.



Televízna stanica RTBF uviedla, že pracovná skupina pre očkovanie, ktorá funguje ako poradný orgán federálnej vlády, odporučila ministrom zdravotníctva, aby urýchlene odobrili štvrtú dávku pre osoby nad 80 rokov.



Ministri zdravotníctva sa však v stredu rozhodli odložiť rozhodnutie v tejto veci na následnú medzirezortnú konferenciu. Ministri dospeli k záveru, že neexistujú vedecké dôkazy o skutočnej pridanej hodnote podania štvrtej dávky (alebo druhej posilňovacej dávky).



Pracovná skupina pre očkovanie informovala, že situácia ohľadom počtu pacientov s ťažkými formami covidu a hospitalizáciami v Belgicku je dobrá, čo súvisí so skutočnosťou, že zaočkovanosť Belgičanov, a to aj s posilňovacou dávkou, ktorá poskytla ochranu pred variantom omikron, je dobrá.



Experti však vyjadrili obavy najmä čo sa týka vekovej kategórie ľudí nad 80 rokov. Momentálne hospitalizované osoby sú väčšinou komorbiditné, teda majú viac ochorení naraz. Aj preto experti odporučili ministrom zdravotníctva, aby schválili podanie štvrtej dávky pre osoby nad 80 rokov ešte do tohto leta.







