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V Belgicku odsúdili sedem členov siete financujúcej terorizmus
Odsúdení boli súčasťou siete tvorenej prevažne osobami čečenského pôvodu žijúcimi v Európe a boli silno zradikalizovaní.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Belgický súd odsúdil sedem členov medzinárodnej siete financujúcej organizáciu Islamský štát na tresty odňatia slobody v trvaní od piatich do 15 rokov. Oznámila to v stredu policajná organizácia Europol, podľa ktorej táto skupina osôb zabezpečovala finančnú a logistickú podporu pre aktivity džihádistov v Sýrii a Strednej Ázii.
Odsúdení boli súčasťou siete tvorenej prevažne osobami čečenského pôvodu žijúcimi v Európe a boli silno zradikalizovaní. Belgické úrady ich obvinili z financovania terorizmu, prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien a podpory aktivít Islamského štátu. Odsúdeným súd okrem väzenských trestov uložil aj vysoké finančné sankcie.
Vyšetrovatelia zistili, že skupina odsúdených financovala prepustenie zahraničných teroristických bojovníkov zadržiavaných v konfliktných oblastiach vrátane Sýrie. Poskytovala aj finančné prostriedky príslušníkom Islamského štátu pôsobiacim v Sýrii a Strednej Ázii.
Podľa Europolu sieť financovala aj nákup zbraní a prekurzorov na výrobu chemických, biologických, rádiologických, jadrových a výbušných látok.
Europol uviedol, že táto skupina osôb bola odhalená vďaka dlhodobej medzinárodnej spolupráci. Na vyšetrovaní sa podieľali experti na odhaľovanie zdrojov financovanie terorizmu, ako aj odborníci na analýzu spravodajských údajov a problematiku chemických, biologických, rádiologických, jadrových a výbušných hrozieb.
V súvisiacich prípadoch tento rok vyniesli rozsudky aj nemecké súdy, ktoré viacerým obžalovaným uložili dlhoročné tresty odňatia slobody.
Odsúdení boli súčasťou siete tvorenej prevažne osobami čečenského pôvodu žijúcimi v Európe a boli silno zradikalizovaní. Belgické úrady ich obvinili z financovania terorizmu, prania špinavých peňazí prostredníctvom kryptomien a podpory aktivít Islamského štátu. Odsúdeným súd okrem väzenských trestov uložil aj vysoké finančné sankcie.
Vyšetrovatelia zistili, že skupina odsúdených financovala prepustenie zahraničných teroristických bojovníkov zadržiavaných v konfliktných oblastiach vrátane Sýrie. Poskytovala aj finančné prostriedky príslušníkom Islamského štátu pôsobiacim v Sýrii a Strednej Ázii.
Podľa Europolu sieť financovala aj nákup zbraní a prekurzorov na výrobu chemických, biologických, rádiologických, jadrových a výbušných látok.
Europol uviedol, že táto skupina osôb bola odhalená vďaka dlhodobej medzinárodnej spolupráci. Na vyšetrovaní sa podieľali experti na odhaľovanie zdrojov financovanie terorizmu, ako aj odborníci na analýzu spravodajských údajov a problematiku chemických, biologických, rádiologických, jadrových a výbušných hrozieb.
V súvisiacich prípadoch tento rok vyniesli rozsudky aj nemecké súdy, ktoré viacerým obžalovaným uložili dlhoročné tresty odňatia slobody.