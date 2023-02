V Belgicku predviedli na výsluch europoslanca podozrivého z korupcie

Brusel 10. februára (TASR) - Belgická polícia zadržala v piatok belgického europoslanca Marca Tarabellu, predviedla ho na výsluch a prehľadala jeho bankový sejf v súvislosti s vyšetrovaním kauzy okolo podplácania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tarabella (59) bol "zadržaný za účelom vypočutia" a sudca, ktorý na prípad dohliada, rozhodne, či má predstúpiť aj pred neho, uvádza belgická prokuratúra vo vyhlásení.



Prokuratúra uviedla, že polícia vykonala v piatok ráno niekoľko razií, pričom sa zamerala na Tarabellov sejf nachádzajúci sa v banke v meste Liege a na kancelárie v budove mestského zastupiteľstva v obci Anthisnese, kde je Tarabella starostom.



EP minulý týždeň zrušil na žiadosť belgických vyšetrovateľov Tarabellovi a talianskemu europoslancovi Andreovi Cozzolinovi poslaneckú imunitu pre podozrenie z korupcie. Obaja vtedy uviedli, že sú nevinní a že sa budú snažiť očistiť svoje mená.



Belgické úrady umiestnili pre podozrenie z korupcie do väzby už niekoľkých podozrivých vrátane gréckej europoslankyne a bývalej podpredsedníčka EP Evy Kailisovej a jej talianskeho partnera a bývalého poslaneckého asistenta Francesca Giorgia. Títo zadržaní sú v Belgicku obvinení z členstva v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí a korupcie.



Jeden zo zadržaných, bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri, uzavrel v januári dohodu s prokuratúrou výmenou za nižší trest, pričom sľúbil, že prezradí, ktoré krajiny a komu rozdávali úplatky.



Podľa belgických médií Panzeri vyšetrovateľom povedal, že Tarabellovi vyplatil približne 120.000 až 140.000 eur za jeho pomoci pri vybavovaní záležitostí týkajúcich sa Kataru.



Úrady v Katare aj v Maroku popreli, že by boli do kauzy zapletené.