V Belgicku pribudlo rekodných vyše 21.000 prípadov nákazy

Brusel 31. októbra (TASR) - V Belgicku pribudlo rekordných 21.448 nových prípadov nákazy koronavírusom. Vyplýva to z aktualizovaných údajov tamojšieho inštitútu pre verejné zdravie Sciensano. Tento dosiaľ najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie pribudol za utorok. Ten je totiž dosiaľ posledným dňom, pre ktorý sú dosiaľ známe komplexné údaje, uvádza agentúra DPA.



Rekordný prírastok hlásil Sciensano len deň po tom, ako belgická vláda ohlásila v súvislosti s naďalej nepriaznivou epidemiologickou situáciou sprísnenie obmedzení pohybu. Belgicko s približne 11-miliónovou populáciou je jednou z krajín EÚ s najvyšším údajom pre nakazených pripadajúcich na obyvateľa.



Belgický premiér Alexander De Croo v piatok oznámil, že od pondelka budú musieť zatvoriť na prinajmenšom jeden mesiac všetky obchody, ktoré ponúkajú iný ako nevyhnutný tovar. Zákazníci si však budú môcť tovar objednať cez internet a potom si ho vyzdvihnúť. Prevádzky, ktorých zamestnanci prichádzajú do blízkeho kontaktu so zákazníkmi, ako napríklad kaderníctva, sa však budú musieť zatvoriť.



Až do polovice decembra budú v Belgicku veľmi prísne obmedzené aj sociálne kontakty: po nedeli bude môcť prísť do domácnosti len jedna návšteva za týždeň - výnimkou sú ľudia, ktorí žijú sami, tí môžu privítať o jednu návštevu týždenne viac.



Vláda už skôr tento týždeň nariadila zatvorenie všetkých barov, kaviarní a reštaurácií a zaviedla zákaz nočného vychádzania. Práca z domu je už povinná vždy tam, kde je to možné. V piatok však pristúpila k ďalšiemu sprísneniu opatrení, keďže počet novonakazených napriek už prijatým obmedzeniam stále stúpa.