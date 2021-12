V Belgicku protestovali proti sprísňovaniu opatrení tisíce ľudí

Brusel 19. decembra (TASR) - Tisíce ľudí v nedeľu protestovali v belgickej metropole Brusel proti sprísneným vládnym opatreniam zameraným na spomalenie šírenia koronavírusu. Išlo už o tretí takýto protest za posledných niekoľko týždňov, informovala agentúra AP.



Na protest dohliadalo množstvo príslušníkov miestnej polície, keďže predchádzajúce protesty niekedy vyústili do násilia, ktoré sprevádzalo zatýkanie. Túto nedeľu bola však demonštrácia proti opatreniam pokojná, píše AP.



Mnohí účastníci protestu mali so sebou transparenty s nápismi ako "slobodná zóna" a "dosť je dosť". Mnohí pritom protestovali najmä proti odporúčaniam belgickej vlády na zaočkovanie obyvateľov, ako aj proti povinnému očkovaniu pre zdravotníkov, ktorým hrozí budúci rok prepustenie z práce, ak sa odmietnu nechať zaočkovať.



Tento víkend sa pritom obdobné protesty konali aj v iných európskych mestách – napríklad v Paríži a Londýne. Mnohé európske krajiny totiž pristúpili k sprísňovaniu opatrení v súvilosti s novou vlnou pandémie a šírením nového zrejme nákazlivejšieho variantu omikron, vysvetľuje AP. Holandsko napríklad zaviedlo od nedele tvrdý lockdown, ktorý ovplyvní aj to, ako budú tamojší obyvatelia sláviť vianočné sviatky.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento víkend oznámila, že koronavírusový variant omikron bol detegovaný už v 89 krajinách sveta, pričom počet prípadov sa podľa nej v oblastiach s komunitným šírením zdvojnásobuje každé 1,5 až 3 dni.