V Belgicku sa po rozhodnutí súdu opätovne otvárajú kultúrne inštitúcie

Brusel 30. decembra (TASR) - V Belgicku sa od štvrtka môžu opätovne otvoriť kiná, divadlá, koncertné sály a ďalšie kultúrne inštitúcie. Oznámila to v stredu večer tamojšia vláda, ktorá bola nútená - v nadväznosti na utorňajšie rozhodnutie belgického najvyššieho správneho sudu - uvoľniť takýmto spôsobom obmedzenia zavedené len minulý týždeň, informuje agentúra AFP.



Belgická Štátna rada pozastavila v utorok platnosť kráľovského výnosu, na ktorého základe boli v krajine zavreté koncertné sály, kiná divadlá a ďalšie zábavné podniky. V rozhodnutí uviedla, že úrady nepreukázali, "akým spôsobom sú zábavné podniky obzvlášť nebezpečnými miestami pre zdravie (ľudí)... tým, že by sa v nich šíril koronavírus v rozsahu vynucujúcom si ich zatvorenie".



Proti predmetnému nariadeniu, ktorého cieľom bolo spomaliť ďalšiu vlnu epidémie vyvolanú variantom omikron, protestovali od uplynulého víkendu v uliciach belgických miest tisíce ľudí vrátane umelcov a prevádzkovateľov kín či divadiel. Mnohé z týchto ustanovizní vládne nariadenie aj sabotovali: pokračovali vo svojom programe a obnovili aktivity pre verejnosť.



Kultúrny sektor považoval nariadenie za neférové, nakoľko reštaurácie a bary mohli naďalej zostať otvorené.



Z najnovšieho oznámenia vlády vyplýva, že do kultúrnych inštitúcií bude povolený vstup najviac 200 divákom, ktorí sa budú musieť preukazovať potvrdením o očkovaní alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus a na tvárach budú musieť mať nasadené rúška.



Zavedenie prísnejších obmedzení v kultúrnom ale aj iných sektoroch oznámil 22. decembra belgický premiér Alexander De Croo, a to z dôvodu prudkého nárastu prípadov nákazy novým koronavírusovým variantom omikron, ktorý je v súčasnosti v tejto krajine dominantným.



Aj po znovuotvorení kultúrnych inštitúcií však v platnosti naďalej ostávajú iné obmedzenia zavedené od zmieneného dátumu, napríklad tie týkajúce sa športu, približuje agentúra DPA.