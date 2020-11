V Belgicku sa sila koronavírusu oslabuje o polovicu každých 11 dní

Brusel 20. novembra (TASR) - Počet Belgičanov hospitalizovaných v spojitosti s ochorením COVID-19 stále klesá, podobne ako aj počet nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a znižuje sa smrtnosť. Uviedla to v piatok agentúra Belga s odvolaním sa na najnovšie údaje inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



V piatok bolo v belgických nemocniciach hospitalizovaných 5650 pacientov, z nich sa 1284 nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Za uplynulý týždeň bol denný priemer hospitalizácií na úrovni 372 osôb. . V týždni od 10. do 16. novembra bol denný priemer nových pozitívnych testov na úrovni 4353 osôb, čo je pokles o 37 percent v porovnaní s predchádzajúcimi siedmimi dňami.



Od vypuknutia pandémie bolo do nemocníc po celej krajine prijatých 39.930 ľudí a úrady do piatkového rána evidovali 15.196 obetí ochorenia COVID-19. V týždni od 10. do 16. novembra každý deň zomrelo v priemere 186 ľudí, čo je sedempercentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim sedemdňovým obdobím.



Virológ a hovorca medzifederálneho centra pre boj proti COVID-19 Yves Van Laethem pre televíznu stanicu RTBF vysvetlil, že sila vírusu SARS-CoV-2 sa v Belgicku oslabuje o polovicu každých 11 dní. Podľa neho ide o pomalší trend ako počas prvej vlny, keď k 50-percentnému poklesu nových prípadov infekcie dochádzalo každých sedem dní. Zároveň upozornil, že druhá vlna pandémie je intenzívnejšia z hľadiska počtu hospitalizovaných, ale slabšia čo sa týka počtu úmrtí, za čo možno vďačiť aj pokroku v liečbe.



Van Laethem spresnil, že v druhej vlne pandémie pripadá jedno úmrtie na štyroch hospitalizovaných pacientov, kým v rámci prvej vlny pripadalo jedno úmrtie na dve hospitalizácie. To sa týka iba údajov z nemocníc a nie z opatrovateľských domovov, kde bola aj počas prvej i druhej vlny pandémie vysoká úmrtnosť.



Spravodajca Jaromír Novak