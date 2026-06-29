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V Belgicku sa začal celonárodný štrajk proti stavu tamojších väzníc

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Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Štrajk vyhlásili na znak solidarity so zamestnancami viacerých francúzsky hovoriacich väzníc, kde podľa odborov rokovania s miestnym vedením úplne zlyhali.

Autor TASR
Brusel 29. júna (TASR) - Pracovníci belgických väzníc začali v pondelok celonárodný štrajk na protest proti preplneným kapacitám, zlým pracovným podmienkam a narastajúcemu násiliu vo väzniciach. Upozornila na to agentúra Belga, píše TASR.

Štrajk vyhlásili na znak solidarity so zamestnancami viacerých francúzsky hovoriacich väzníc, kde podľa odborov rokovania s miestnym vedením úplne zlyhali.

Odbory tvrdia, že opakovane upozorňovali na viacero problémov, vrátane narastajúcej agresivity voči zamestnancom väzníc, zhoršujúcim sa pracovným podmienkam a preplnenosti, keďže stovky väzňov spávajú na matracoch na zemi. Napriek týmto varovaniam nepodnikli vedenia väzníc podľa odborov žiadne kroky.

V belgických väzniciach je v súčasnosti umiestnených približne 13.700 väzňov, hoci ich kapacita je len niečo vyše 11.000, uvádza Belga s tým, že viac ako 750 z nich spí na matracoch na zemi. Podľa riaditeľov väzníc sa za posledný rok výrazne zvýšil tiež počet závažných incidentov a zranení zamestnancov súvisiacich s násilím.

Oznámenie o štrajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotýždňové rokovania nepriniesli žiadne riešenie sporu.

Na pomoc pri udržiavaní bezpečnosti vo väzniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú podporu.
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