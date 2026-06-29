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V Belgicku sa začal celonárodný štrajk proti stavu tamojších väzníc
Štrajk vyhlásili na znak solidarity so zamestnancami viacerých francúzsky hovoriacich väzníc, kde podľa odborov rokovania s miestnym vedením úplne zlyhali.
Autor TASR
Brusel 29. júna (TASR) - Pracovníci belgických väzníc začali v pondelok celonárodný štrajk na protest proti preplneným kapacitám, zlým pracovným podmienkam a narastajúcemu násiliu vo väzniciach. Upozornila na to agentúra Belga, píše TASR.
Štrajk vyhlásili na znak solidarity so zamestnancami viacerých francúzsky hovoriacich väzníc, kde podľa odborov rokovania s miestnym vedením úplne zlyhali.
Odbory tvrdia, že opakovane upozorňovali na viacero problémov, vrátane narastajúcej agresivity voči zamestnancom väzníc, zhoršujúcim sa pracovným podmienkam a preplnenosti, keďže stovky väzňov spávajú na matracoch na zemi. Napriek týmto varovaniam nepodnikli vedenia väzníc podľa odborov žiadne kroky.
V belgických väzniciach je v súčasnosti umiestnených približne 13.700 väzňov, hoci ich kapacita je len niečo vyše 11.000, uvádza Belga s tým, že viac ako 750 z nich spí na matracoch na zemi. Podľa riaditeľov väzníc sa za posledný rok výrazne zvýšil tiež počet závažných incidentov a zranení zamestnancov súvisiacich s násilím.
Oznámenie o štrajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotýždňové rokovania nepriniesli žiadne riešenie sporu.
Na pomoc pri udržiavaní bezpečnosti vo väzniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú podporu.
Štrajk vyhlásili na znak solidarity so zamestnancami viacerých francúzsky hovoriacich väzníc, kde podľa odborov rokovania s miestnym vedením úplne zlyhali.
Odbory tvrdia, že opakovane upozorňovali na viacero problémov, vrátane narastajúcej agresivity voči zamestnancom väzníc, zhoršujúcim sa pracovným podmienkam a preplnenosti, keďže stovky väzňov spávajú na matracoch na zemi. Napriek týmto varovaniam nepodnikli vedenia väzníc podľa odborov žiadne kroky.
V belgických väzniciach je v súčasnosti umiestnených približne 13.700 väzňov, hoci ich kapacita je len niečo vyše 11.000, uvádza Belga s tým, že viac ako 750 z nich spí na matracoch na zemi. Podľa riaditeľov väzníc sa za posledný rok výrazne zvýšil tiež počet závažných incidentov a zranení zamestnancov súvisiacich s násilím.
Oznámenie o štrajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotýždňové rokovania nepriniesli žiadne riešenie sporu.
Na pomoc pri udržiavaní bezpečnosti vo väzniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú podporu.