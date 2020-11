V Belgicku sa začal proces s policajtom pre neúmyselné zabitie dieťaťa

Mons 23. novembra (TASR) - Súdny proces s belgickým policajtom v prípade neúmyselného zabitia dvojročného kurdského dieťaťa, ktoré utrpelo strelné zranenie v máji 2018, keď polícia prenasledovala dodávku s pašerákmi migrantov, sa začal v pondelok v meste Mons na juhu Belgicka. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Počas toho, keď policajné vozidlo prenasledovalo dodávku s migrantmi smerujúcu z Francúzska do Británie cez Belgicko, vystrelil 48-ročný nemenovaný policajt na dodávku a do hlavy zasiahol dievčatko Mawdu Šawríovú, ktoré následkom zranení neskôr podľahlo.



Belgickí predstavitelia uviedli, že cieľom streľby bolo zastaviť podozrivé vozidlo a v žiadnom prípade nebolo úmyslom strieľať na osoby nachádzajúce sa vo vnútri. Obvinený policajt počas vyšetrovania uviedol, že chcel zasiahnuť pneumatiku, avšak po tom, čo jeho auto vo vysokej rýchlosti zabočilo, zmenila guľka svoj smer. Muž zároveň tvrdí, že nevedel, že v dodávke sa nachádzajú migranti.



Policajtovi hrozia podľa agentúry AP dva roky väzenia. Právnici zastupujúci rodičov dieťaťa však žiadajú, aby bolo obvinenie z neúmyselného zabitia prekvalifikované na úmyselné. Argumentujú tým, že policajt zbraň použil na dodávku plnú ľudí.



Pred súdom stoja aj dvaja irackí Kurdi - ide o vodiča dodávky a muža podozrivého z pašovania migrantov. Tým hrozí do 30 rokov odňatia slobody. V dodávke sa v čase tragického incidentu nachádzalo 30 ľudí vrátane rodičov a brata zabitého dievčaťa.



Smrť tohto dieťaťa sa stala symbolom nespravodlivosti voči utečencom, ktorí sa s vidinou lepšieho života snažia dostať do Európy, píše AP. Pred budovou súdu v Monse bolo na protest proti podľa slov aktivistov "neľudskej" imigračnej politike rozvešané detské oblečenie. Približne dve desiatky protestujúcich s transparentmi skandovali "Spravodlivosť pre Mawdu".



Rodičia zabitého dievčatka, ktorí ušli z Iraku v roku 2015, sa usadili v Belgicku po tom, čo im udelili povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov.