V Belgicku sa začína proces s páchateľmi drogovej trestnej činnosti

Brusel 18. decembra (TASR) - V Belgicku sa v pondelok začína jeden z najväčších súdnych procesov v histórii krajiny, ktorý sa týka obchodovania s drogami. Obžalobe čelí vyše 120 ľudí, a to najmä vďaka práci vyšetrovateľov, ktorým sa podarilo prelomiť šifrované aplikácie na zasielanie správ, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pred súd sa postaví väčšina zo 124 obžalovaných pochádzajúcich z Belgicka, Albánska, Kolumbie aj severnej Afriky. Ostatní sú stále na úteku a súdení budú len v neprítomnosti.



Obhajcovia neúspešne žiadali, aby bolo súdne konanie rozdelené do viacerých separátnych procesov. Belgické orgány sa podľa nich snažia napodobniť hromadné súdne procesy s členmi talianskej mafie.



Obžalovaní čelia rôznym obvineniam vrátane drogovej trestnej činnosti, obchodovania so zbraňami a členstva v zločineckej organizácii. Podľa prokuratúry sa podieľali na prevádzkovaní viacerých laboratórií na výrobu kokaínu, ktoré boli objavené na území Belgicka.



Proces prebehne v prísne stráženej súdnej sieni v bývalom sídle Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli. Očakáva sa, že potrvá niekoľko mesiacov a že rozsudok bude vynesený najskôr v polovici roka 2024.



Medzinárodná pašerácka organizácia - aktívna od roku 2017 do konca roku 2022 - zahŕňala početné zločinecké gangy, ktoré boli podľa prokurátorov navzájom poprepájané a hierarchicky usporiadané. Organizáciu sa podarilo rozbiť až po sérii policajných razií, ktoré prebehli v Belgicku, Nemecku aj Taliansku.



Podľa belgickej prokuratúry pašeráci prevážali kokaín a marihuanu v kontajneroch z Južnej Ameriky a Maroka a cez prístavy v Belgicku, Holandsku, Nemecku a Francúzsku boli tieto drogy ďalej distribuované po Európe.



AFP vysvetľuje, že obžaloba je čiastočne založená na dôkazoch, ktoré vyšetrovatelia v Belgicku, Francúzsku a Holandsku získali prelomením šifrovaných aplikácií Sky ECC a Encrochat bežne využívaných zločincami. Získali tým cenné informácie o plánovaní a priebehu pašeráckych operácií.



Belgický minister spravodlivosti Paul Van Tigchelt uviedol, že na základe dôkazov zo šifrovaných aplikácií už bolo vynesených približne 1000 usvedčujúcich rozsudkov.