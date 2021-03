V Belgicku už podali vyše milióna dávok vakcín proti koronavírusu

Brusel 9. marca (TASR) - Počet podaných vakcín proti novému koronavírusu v Belgicku prekročil v utorok jeden milión. Oznámil to denník The Brussels Times s odvolaním sa na vyjadrenie Sabiny Stordeurovej, šéfky belgickej pracovnej skupiny pre očkovanie.



V Belgicku bolo doposiaľ zaočkovaných, jednou alebo dvoma dávkami vakcíny, už takmer 650.000 osôb.



Od pondelku sa rozbehla ďalšia fáza očkovania, prioritne zameraná na starších občanov.



Pracovná skupina pre očkovanie zároveň upozornila, že prvé údaje z očkovania lekárov, zdravotného personálu a pacientov nemocníc sú veľmi priaznivé. Týždeň po aplikácii druhej dávky vakcíny Pfizer iba 0,13 percenta zaočkovaných ľudí malo pozitívny test na COVID-19, čo znamená 360 prípadov z takmer 280.000 ľudí.



"Tieto percentuálne podiely boli tiež veľmi nízke u ľudí, ktorí dostali dve dávky vakcíny Moderna alebo jednu dávku vakcíny AstraZeneca," vysvetlila Stordeurová a zdôraznila, že to potvrdzuje "veľmi vysokú účinnosť" týchto vakcín.



Belgické úrady pozvánky na očkovanie posielajú poštou, e-mailom alebo textovou správou na mobil, pričom každá pozvánka má logo regiónu Flámsko, Valónsko, Brusel alebo nemecky hovoriaceho spoločenstva v závislosti od miesta bydliska.