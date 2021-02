V Belgicku už prevláda britský variant koronavírusu

Brusel 26. februára (TASR) - Britský variant koronavírusu, ktorý sa považuje za nákazlivejší, sa stal v Belgicku dominantným. Oznámili to v piatok belgickí predstavitelia, informovala agentúra AFP.



"Odhadujeme, že minulý týždeň tvoril britský variant 53 percent nakazených, zatiaľ čo týždeň predtým to bolo 38 percent," povedal na tlačovej konferencii Steven Van Gucht, hovorca vládneho tímu pre boj s koronavírusom.



Britský variant B.1.1.7 sa považuje za nebezpečný pre vysokú mieru infekčnosti. Nie je však preukázané, že by bol rizikovejší, čo sa týka úmrtí či počtu pacientov na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. Tento variant sa po prvý raz zistil v juhovýchodnom Anglicku koncom minulého roka.



Aktuálne používané vakcíny proti koronavírusu sú účinné aj voči britskému variantu na rozdiel od juhoafrického či brazílskeho variantu, ktoré sa zdajú byť voči očkovacím látkam rezistentnejšie, pripomína AFP.



Len 2,2 percenta potvrdených prípadov nákazy v Belgicku predstavuje juhoafrický variant a 0,9 percenta zase brazílsky. V susednom Francúzsku tvorí britský variant už zhruba polovicu všetkých infikovaných.



Belgicko zaznamenalo v piatok 24-percentný nárast nakazených v porovnaní s minulým týždňom - priemerný denný prírastok bol 2300 nových prípadov. Podľa Van Guchta to spôsobilo, že pandemická situácia v krajine sa vrátila o mesiac dozadu. Nárast počtu nakazených sa pritom týka všetkých vekových skupín okrem ľudí nad 80 rokov, ktorí sú od januára prednostne očkovaní.



Belgicku eviduje už viac ako 22.000 obetí koronavírusu, čo je na počet obyvateľov najviac na svete. Zvyšuje sa i počet hospitalizovaných pacientov - v nemocniciach ich je momentálne 1761, z toho 368 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



V Belgicku platí už takmer štyri mesiace čiastočný lockdown vrátane nočného zákazu vychádzania, uzatvorenia reštaurácií, barov a kaviarní. Školy sú otvorené, no študenti univerzít sa vzdelávajú dištančnou formou. Od 27. januára sú zakázané cesty do zahraničia, ktoré nie sú nevyhnutné, a to aj do krajín s nižšou mierou nákazy.