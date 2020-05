V Belgicku v nedeľu klesol počet obetí aj hospitalizácií na COVID-19

Brusel 11. mája (TASR) – V nedeľu 10. mája došlo v Belgicku opäť k poklesu obetí aj nových hospitalizácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Uviedla to v pondelok televízna stanica RTBF.



V priebehu nedele bolo nahlásených 368 nových prípadov nákazy. Celkový počet potvrdených prípadov je 53 449. Šesťdesiat nových pacientov muselo byť hospitalizovaných. V pondelok predpoludním bolo v nemocniciach 2222 pacientov, pričom 478 z nich bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti a 299 potrebovalo respiračnú pomoc.



V nedeľu pribudlo 62 nových úmrtí v spojitosti s Covidom-19, čím Belgicko registruje už 8707 obetí pandémie nového typu koronavírusu.



V pondelok boli v rámci postupného uvoľňovania karanténnych opatrení otvorené niektoré ďalšie obchody a krajina sa od 18. mája pripravuje aj na znovuotvorenie škôl. Týka sa to predovšetkým žiakov posledných ročníkov základného vzdelávania, ktorí však budú musieť rešpektovať prísne ochranné opatrenia týkajúce sa zvýšenej hygieny a zachovávania odstupu medzi sebou.



Avšak aj napriek tomu, ako priznal hovorca federálneho centra pre COVID-19 Yves Van Laethem, mnohí rodičia školopovinných detí vyjadrujú isté obavy.



"Chceme upokojiť rodičov a školákov, ktorí sa postupne vrátia do školy. Niet pochýb, že deti majú iba mierne ochorenie, vykazujú slabé príznaky alebo sú bezpríznakové. Malá časť z nich končí v nemocnici," opísal situáciu Van Laethem.



Spresnil, že len 1,7 percenta z celkového počtu hospitalizovaných v Belgicku má menej než 19 rokov. A aj tí pobudli v nemocnici iba krátkodobo, na monitorovanie a meranie teploty.