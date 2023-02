V Belgicku zadržali 25 osôb podozrivých z obchodovania s ľuďmi

Brusel 7. februára (TASR) - Belgická polícia zadržala v utorok 25 osôb počas razií zameraných voči medzinárodnému gangu, ktorého členovia sú podozriví z obchodovania s čínskymi sexuálnymi pracovníčkami. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na belgickú prokuratúru.



Počas razií na 26 adresách v niekoľkých belgických mestách vrátane Bruselu, Anverp, Leuvenu, Charleroi, Louvainu a Neufchateau, bolo objavených viac ako 20 obetí obchodovania s ľuďmi. Všetky mali čínske občianstvo. Zo zadržaných tvorili tiež väčšinu Číňania; tri osoby mali belgické občianstvo.



Gang podľa prokuratúry robil nábor žien v Číne a po prevezení do Európy ich "sexuálne vykorisťoval, zväčša na privátnu prostitúciu" cez špecializované webové stránky. Táto nelegálna organizácia údajne využívala na dané aktivity prenajaté hotely a ďalšie ubytovacie priestory, pričom si ponechávala obrovskú časť príjmov, ktoré ženy zarobili.



Mnohé zo žien nemali platné doklady o pobyte v Európe, čo "zvyšovalo ich závislosť" na členoch gangu. Často ich prevážali do rôznych krajín Európy. Príjmy organizácie boli tiež presúvané do zahraničia legálnymi aj nelegálnymi spôsobmi.



"Je to jeden z najväčších zásahov v kruhoch obchodovania s ľuďmi za posledné roky," povedal pre AFP hovorca belgickej prokuratúry.



Európsky policajný úrad (Europol) vykonal koordinované razie aj v španielskych mestách Barcelona a Alicante - zatknutá bola jedna osoba, ktorá má byť vydaná do Belgicka.