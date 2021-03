V Belgicku zadržali muža podozrivého z účasti na vojnových zločinoch

Haag 17. marca (TASR) - Medzinárodný súd v Haagu v utorok informoval o zatknutí bývalého veliteľa rozpustenej Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK), ktorý je podozrivý z vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch počas ozbrojeného konfliktu so Srbskom. Ako informovala agentúra AFP, Pjetër Shala bol zatknutý v Belgicku.



Shala, známy aj pod prezývkou "Veliteľ Vlk", bol vojenským veliteľom v západnom Kosove, kde sa vojenský konflikt skončil v roku 1999, keď spojenci pod velením NATO svojimi náletmi prinútili srbské sily, aby sa z Kosova stiahli.



AFP s odvolaním sa na justičné zdroje dodala, že Shala bude zadržiavaný v Belgicku "až do prípadného prevozu do zadržiavacieho zariadenia ... v Haagu".



"Ďalšie informácie budú poskytnuté v pravý čas, vrátane informácií o zverejnení potvrdenej obžaloby," dodal Osobitný súd pre Kosovo (KSC) sídliaci v Haagu.



Shalovo meno sa spomínalo v procese, ktorý sa pred niekoľkými rokmi konal v Kosove a týkal sa vojnových zločinov.



Pjetër Shala sa v tomto konaní spomínal ako člen UCK, ktorý do konca vojny fyzicky týral kosovských albánskych väzňov v zadržiavacích táboroch UCK v severnom Albánsku.



V roku 2019 ho ako potenciálneho podozrivého vypočúval aj trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. Shala ním však nikdy nebol obvinený.



Špeciálny tribunál pre Kosovo bol založený v roku 2015 s cieľom skúmať údajné vojnové zločiny spáchané členmi UCK počas kosovsko-srbského konfliktu a po ňom - v rokoch 1998-1999.



Pred tento súd vlani v novembri prestúpil aj bývalý kosovský prezident Hashim Thaci, ktorý odstúpil z funkcie, aby v Haagu čelil obvineniam z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane vraždy, mučenia, nezákonného zadržiavania, núteného zmiznutia a prenasledovania spáchaných v rokoch 1998 až 1999. Thaci trvá na tom, že je nevinný.



Thaci (52) bol partizánskym veliteľom počas kosovskej vojny za nezávislosť od Srbska koncom 90. rokov 20. storočia. Špeciálny žalobca voči Thacimu a ďalším bývalým kosovským partizánskym veliteľom vzniesol desať obvinení zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.



Po skončení kosovskej vojny boli za vojnové a ďalšie zločiny súdení a odsúdení mnohí predstavitelia srbskej armády a polície. Vyšetrovaní a obvinení boli však aj velitelia UCK, a to najmä za útoky, ktorých cieľom bolo pomstiť sa Srbom, Rómom, ako aj znepriateleným etnickým Albáncov. K týmto útokom dochádzalo počas vojny i po nej.