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V Belgicku zomrel bývalý biskup Roger Vangheluwe, zneužíval deti
Podľa Belgickej biskupskej konferencie oznámenie o smrti 89-ročného Vangheluwa môže vyvolať „novú vlnu emócií u jeho obetí“.
Autor TASR
Brusel 3. júla (TASR) - Belgická biskupská konferencia v piatok oznámila úmrtie kontroverzného bývalého biskupa v diecéze Bruggy Rogera Vangheluwa. Jeho priznanie k sexuálnemu zneužívaniu detí vyvolalo v krajine pohoršenie a rozvírilo diskusiu o rozsahu pedofilných zločinov v katolíckej cirkvi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa Belgickej biskupskej konferencie oznámenie o smrti 89-ročného Vangheluwa môže vyvolať „novú vlnu emócií u jeho obetí“.
V apríli 2010 sa jeho synovec rozhodol zverejniť svoje zneužívanie po tom, ako sa dlhodobo snažil dosiahnuť, aby Vangheluwe odstúpil dobrovoľne. Škandál vyvolala tajne nahraná konverzácia medzi obeťou a vtedajším belgickým primasom kardinálom Godfriedom Danneelsom. V nej mu Danneels navrhoval, aby vyčkal až do penzionovania Vangheluwa.
Biskup priznal, že synovca zneužíval približne 13 až 15 rokov a aj po tom, ako sa stal biskupom. Neskôr priznal, že zneužíval aj druhého synovca. Svoje zločiny zľahčoval a zneužívanie opisoval ako "hrajkanie", ktoré nezahŕňalo "hrubý sex".
"Navždy zostanem kňazom, vysviacka je na celý život, kňazstvo mi nikto nemôže odobrať," reagoval po svojom odstúpení v roku 2011 na otázku, či by nemal sám požiadať o prepustenie z kňazského stavu.
Vzhľadom na premlčanie jeho zločinov v Belgicku nebol trestne stíhaný, no jeho prípad podnietil tisíce obetí, aby zverejnili svedectvá o sexuálnom násilí v katolíckej cirkvi.
Škandál sa opäť dostal do povedomia spoločnosti v roku 2023 po odvysielaní dokumentárneho filmu o dlhodobej nečinnosti cirkevnej hierarchie v prípadoch sexuálneho zneužívania, kde páchateľmi boli kňazi.
Belgickí biskupi v reakcii vyzvali pápeža Františka, aby Vangheluwa laicizoval (prepustil z klerického stavu), čo je pre kňaza najprísnejší cirkevný trest. V tom čase žil v ústraní v kláštoroch mimo Belgicka.
Podľa Belgickej biskupskej konferencie oznámenie o smrti 89-ročného Vangheluwa môže vyvolať „novú vlnu emócií u jeho obetí“.
V apríli 2010 sa jeho synovec rozhodol zverejniť svoje zneužívanie po tom, ako sa dlhodobo snažil dosiahnuť, aby Vangheluwe odstúpil dobrovoľne. Škandál vyvolala tajne nahraná konverzácia medzi obeťou a vtedajším belgickým primasom kardinálom Godfriedom Danneelsom. V nej mu Danneels navrhoval, aby vyčkal až do penzionovania Vangheluwa.
Biskup priznal, že synovca zneužíval približne 13 až 15 rokov a aj po tom, ako sa stal biskupom. Neskôr priznal, že zneužíval aj druhého synovca. Svoje zločiny zľahčoval a zneužívanie opisoval ako "hrajkanie", ktoré nezahŕňalo "hrubý sex".
"Navždy zostanem kňazom, vysviacka je na celý život, kňazstvo mi nikto nemôže odobrať," reagoval po svojom odstúpení v roku 2011 na otázku, či by nemal sám požiadať o prepustenie z kňazského stavu.
Vzhľadom na premlčanie jeho zločinov v Belgicku nebol trestne stíhaný, no jeho prípad podnietil tisíce obetí, aby zverejnili svedectvá o sexuálnom násilí v katolíckej cirkvi.
Škandál sa opäť dostal do povedomia spoločnosti v roku 2023 po odvysielaní dokumentárneho filmu o dlhodobej nečinnosti cirkevnej hierarchie v prípadoch sexuálneho zneužívania, kde páchateľmi boli kňazi.
Belgickí biskupi v reakcii vyzvali pápeža Františka, aby Vangheluwa laicizoval (prepustil z klerického stavu), čo je pre kňaza najprísnejší cirkevný trest. V tom čase žil v ústraní v kláštoroch mimo Belgicka.