V belgických nemocniciach slúžia infikovaní lekári a zdravotné sestry

Brusel 28. októbra (TASR) - Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) dosiahli v belgických nemocniciach takmer úplnú kapacitu. Niektoré nemocnice sú nútené žiadať zdravotných pracovníkov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ktorí nevykazujú príznaky choroby, aby naďalej pracovali. Informáciu priniesla v utorok agentúra DPA.



Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) patrí Belgicko medzi krajiny EÚ s najvyšším počtom osôb nakazených novým koronavírusom. Do utorka sa za uplynulých 14 dní týmto vírusom nakazilo 1390 zo 100.000 obyvateľov.



Najviac postihnutou oblasťou je mesto Liege, ktoré leží vo francúzsky hovoriacej časti Valónsko neďaleko hraníc s Nemeckom a Holandskom.



Philippe Devos, lekár na JIS v meste Liege a riaditeľ belgickej asociácie lekárskych odborov, potvrdil, že niektorí infikovaní lekári a zdravotné sestry, ktorí nemajú príznaky ochorenia COVID-19, pokračujú v službe.



"Musíme si vybrať medzi zlými a veľmi zlými riešeniami," uviedol. "Alternatívou by bolo neliečiť niektorých pacientov vôbec," dodal. Podľa jeho slov infikovaní lekári a zdravotné sestry, ktorí zostali v službe, ošetrovali len infikovaných pacientov, pričom mali na tvárach lekárske rúška.



Devos predpokladá, že prinajmenšom sto infikovaných zdravotných sestier v tejto oblasti naďalej chodí do práce. Nemocnice nielenže nemajú dostatok personálu a lôžok, ale navyše majú k dispozícii čoraz menej jednotiek intenzívnej starostlivosti.



"Nemáme miesto na JIS ani mimo nich," vyjadril sa k situácii v oblasti mesta Liege Devos. Niektorých pacientov museli podľa jeho vyjadrení previezť do nemocníc v holandsky hovoriacom Flámsku.



Belgicko sa rozhodlo v súvislosti s pandémiou koronavírusu zaviesť prísnejšie opatrenia. V krajine zatvorili bary, reštaurácie, zaviedli nočný zákaz vychádzania a stanovili prísne obmedzenia pre spoločenské stretnutia.