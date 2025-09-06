< sekcia Zahraničie
V Belgorodskej oblasti hlásia tri obete ukrajinských dronových útokov
K útokom došlo na štyroch rôznych miestach neďaleko hranice s Ukrajinou, uviedol oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov na sociálnej sieti.
Autor TASR
Moskva 6. septembra (TASR) – Traja ľudia zahynuli a dvaja utrpeli zranenia pri ukrajinských dronových útokoch v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámili v sobotu tamojšie úrady. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, píše TASR.
K útokom došlo na štyroch rôznych miestach neďaleko hranice s Ukrajinou, uviedol oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov na sociálnej sieti. O život podľa neho prišli vodiči autobusu a dodávky, ako aj ďalší muž.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým uviedol, že Rusko za prvých šesť dní tohto mesiaca uskutočnilo približne 2200 útokov proti jeho krajine. Moskva od začiatku septembra podľa neho nasadila viac ako 1300 útočných dronov, takmer 900 kĺzavých bômb a zhruba 50 rakiet rôzneho druhu.
„Rusko naďalej predlžuje túto vojnu a snaží sa premeniť diplomaciu na úplnú frašku,“ vyhlásil Zelenskyj. Vyzval tiež na zvýšenie tlaku v podobe sankcií, zvýšenie dodávok zbraní pre Ukrajinu a zaistenie toho, že sa takéto invázie nebudú môcť zopakovať v budúcnosti.
