V Belgorodskej oblasti zostali po útokoch bez prúdu tisícky domácností
Ukrajina sa k spomínanému útoku bezprostredne nevyjadrila. Obe strany tvrdia, že cieľom ich vzájomných útokov na územie je zničiť infraštruktúru kľúčovú pre celkové vojnové úsilie.
Autor TASR
Moskva 6. októbra (TASR) - Ukrajinské ostreľovanie ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti viedlo v noci na pondelok k poškodeniu elektrickej infraštruktúry, čo spôsobilo výpadky prúdu pre tisícky odberateľov. Uviedol to v pondelok tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Hoci technici a záchranné zložky do pondelkových ranných hodín obnovili dodávku elektriny takmer 34.000 spotrebiteľom, približne 5400 z nich je v 24 okresoch stále bez elektriny, uviedol Gladkov na platforme Telegram.
Belgorodská oblasť i ďalšie pohraničné oblasti susediace s Ukrajinou sú terčom neustáleho cezhraničného ostreľovania a útokov dronov, keďže vojna, ktorú Moskva rozpútala proti Kyjevu v roku 2022, sa rozšírila na ruskú pôdu, narušila tamojší civilný život a poškodila kritickú infraštruktúru, konštatuje Reuters.
Po masívnom nedeľňajšom útoku Ruska na Ukrajinu prišlo o život šesť ľudí a zranenia utrpelo ďalších 18, pripomína britský denník The Guardian. Medzi obeťami je aj 15-ročné dievča, ktoré zahynulo spolu s troma ďalšími členmi svojej rodiny po tom, čo bol zasiahnutý ich dom v dedine Lapaivka v Ľvovskej oblasti.
Západoukrajinské mesto Ľvov, ktoré je zvyčajne považované za jedno z najbezpečnejších v krajine, bolo v nedeľu terčom jedného z najhorších bombardovaní od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
