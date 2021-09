V Benátkach po rekonštrukcii inaugurovali most Rialto

Benátky 8. septembra (TASR) - Talianske mesto Benátky v utorok oslávilo dokončenie kompletnej obnovy mosta Rialto, ktorý je vďaka svojmu elegantnému oblúku, výrazným arkádam a žiarivo bielej farbe jednou z najviac fotografovaných pamätihodností. Informovala o tom agentúra AFP.



Rekonštrukciu mosta v hodnote päť miliónov eur financoval Renzo Rosso, zakladateľ spoločnosti Diesel. Začala sa v roku 2015 a zavŕšená bola v roku 2019. Plánovaný inauguračný ceremoniál však organizátori museli dvakrát odložiť pre pandémiu choroby COVID-19.



V utorok na krátkej slávnosti vystúpil aj taliansky spevák Andrea Bocelli, ktorý zaspieval áriu Nessun dorma z opery Turandot od Giacoma Pucciniho.



Most s tromi pasážami pre chodcov a 6,5 metra vysokým oblúkom spája štvrť San Marco s historickým a obchodným centrom Rialto. Most je považovaný za majstrovské dielo architektúry, a to vďaka dvom radov obchodov pod arkádami a chodníkom s balustrádami otočenými k vode. Obchody, vybudované v rokoch 1588 - 1591, boli po stáročia výhradnou doménou zlatníkov.



Most bol viac ako 400 rokov vystavený náporom vetra, vode a znečisteniu a v posledných desaťročiach aj masám turistov. Všetky tieto vplyvy zanechali na bielom kameni z Istrie svoje stopy. Rekonštrukciou bolo obnovených 5000 metrov štvorcových plochy mosta vrátane jeho dekoratívnych basreliéfov.



Benátky, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO, navštívia každoročne milióny turistov. Miestni však tento masový turizmus kritizujú: tvrdia, že nejde o "kvalitný turistický ruch" a že "Benátky všetkých týchto ľudí nedokážu zvládnuť", ako pre AFP uviedol jeden z predavačov na moste Rialto.



Benátkam tento rok dokonca hrozilo najmä pre veľké výletné lode vyradenie zo zoznamu lokalít kultúrneho dedičstva. Tieto obrovské plavidlá totiž spôsobujú vysoké vlny, ktoré narúšajú základy benátskych historických budov.



Po zákaze plavby najväčších výletných lodí do benátskej lagúny chcú teraz tamojšie úrady obmedziť nekontrolovaný prílev turistov tým, že ich prinútia rezervovať si návštevu mesta vopred a zaplatiť za ňu.