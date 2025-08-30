< sekcia Zahraničie
V Benátkach sa konala propalestínska demonštrácia
Demonštráciu zorganizovali ľavicové politické skupiny pôsobiace v severovýchodnom Taliansku, ktoré tvrdia že niektorí hostia filmového festivalu podporujú v konflikte v Pásme Gazy izraelskú vládu.
Autor TASR
Benátky 30. augusta (TASR) — Približne 3000 ľudí sa podľa odhadov polície zúčastnilo v sobotu v Benátkach na demonštrácii za ukončenie obliehania Pásma Gazy izraelskou armádou, ktorá sa konala neďaleko areálu, kde prebieha renomovaný medzinárodný filmový festival. Organizátori hovoria o približne 5000 účastníkoch, informovali agentúry DPA, AFP a ANSA.
Demonštráciu zorganizovali ľavicové politické skupiny pôsobiace v severovýchodnom Taliansku, ktoré tvrdia že niektorí hostia filmového festivalu podporujú v konflikte v Pásme Gazy izraelskú vládu.
Jej účastníci sa vydali z prístavu na ostrove Lido na okružnú trasu okolo areálu festivalu, pričom sa vrátili na východiskové miesto. Protestujúci na čele sprievodu držali transparent s nápisom „Zastavte genocídu“.
Vojna v Pásme Gazy bola jednou z hlavných tém diskusií aj v období pred začiatkom festivalu v Benátkach. Vyvolal ich otvorený list vypracovaný skupinou Venice4Palestine, ktorý odsudzoval izraelskú vládu a vyzýval organizátorov festivalu, aby sa jednoznačnejšie vyjadrili proti vojne. List podľa Venice4Palestine podpísalo viac ako 2000 filmových tvorcov vrátane režisérov Guillerma del Tora a Todda Fielda.
Konflikt na Blízkom východe v Benátkach rezonuje aj tento rok. V hlavnej súťaži sa premieta film The Voice of Hind Rajab tuniskej režisérky Kaouther Ben Haniovej, ktorého témou je smrť päťročného palestínskeho dievčatka v Pásme Gazy.
Demonštráciu zorganizovali ľavicové politické skupiny pôsobiace v severovýchodnom Taliansku, ktoré tvrdia že niektorí hostia filmového festivalu podporujú v konflikte v Pásme Gazy izraelskú vládu.
Jej účastníci sa vydali z prístavu na ostrove Lido na okružnú trasu okolo areálu festivalu, pričom sa vrátili na východiskové miesto. Protestujúci na čele sprievodu držali transparent s nápisom „Zastavte genocídu“.
Vojna v Pásme Gazy bola jednou z hlavných tém diskusií aj v období pred začiatkom festivalu v Benátkach. Vyvolal ich otvorený list vypracovaný skupinou Venice4Palestine, ktorý odsudzoval izraelskú vládu a vyzýval organizátorov festivalu, aby sa jednoznačnejšie vyjadrili proti vojne. List podľa Venice4Palestine podpísalo viac ako 2000 filmových tvorcov vrátane režisérov Guillerma del Tora a Todda Fielda.
Konflikt na Blízkom východe v Benátkach rezonuje aj tento rok. V hlavnej súťaži sa premieta film The Voice of Hind Rajab tuniskej režisérky Kaouther Ben Haniovej, ktorého témou je smrť päťročného palestínskeho dievčatka v Pásme Gazy.