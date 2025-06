V Benátkach sa zrútil 50-ročný dub, zranenia utrpelo viacero ľudí

Miláno 3. júna (TASR) - Približne desiatka ľudí vrátane zahraničných turistov utrpela v pondelok v Benátkach zranenia po tom, ako na nich spadol asi 50-ročný dub. Najmenej dve osoby sú zranené vážne. K nehode došlo pri autobusovej zástavke na námestí Piazzale Roma, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Na zmienenej zástavke, ktorá je poslednou prestupnou stanicou pre ľudí presúvajúcich sa autobusmi či taxíkmi z Benátok na taliansku pevninu, čakala v tieni pod stromom skupina ľudí.



Pri páde dubu sa najvážnejšie zranila asi 30-ročná Talianka, ktorá sedela na múriku pod stromom so svojimi dvoma deťmi. Žena utrpela zranenia v oblasti brucha, bola hospitalizovaná, pričom je v kritickom stave. Jej dve malé deti vyviazli z nehody bez vážnych zranení, sú však pod dohľadom psychológa.



V kritickom stave je aj jedna ďalšia Talianka, päťdesiatnička, ktorá utrpela poranenia v oblasti hrudníka. Medzi ďalšími zranenými je približne 60-ročný Američan, ktorý si zranil hlavu a prijali ho na pozorovanie do nemocnice, ako aj asi 70-ročná Američanka s poraneniam v oblasti tváre, či dvaja turisti z východnej Európy s početnými pomliaždeninami. Ľahké zranenia utrpeli aj ďalší štyria Taliani.



Na videozázname z miesta je vidieť, ako sa nečakane zlomil kmeň stromu - tesne nad koreňom. Príčina nebola bezprostredne známa. „Strom bol zjavne zdravý,“ uviedla pre tlačovú agentúru ANSA Francesca Zaccariottová, ktorá v rámci tamojšieho mestského zastupiteľstva dohliada na verejné práce. Dodala, že úrady tento dub rovnako ako viacero ďalších stromov monitorovali, pričom nič nenaznačovalo tomu, že by sa mohol zrútiť.